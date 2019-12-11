Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Проверку c привлечением независимых экспертов проведут в Нур-Султане по факту гибели годовалой девочки, передает Kazakhstan Today.

Напомним, о трагедии сообщила мать девочки в Инстаграм. По ее словам, 21 ноября ребенку ввели вакцину от кори, а 29 ноября девочки не стало. Официальная версия смерти ребенка - сердечная недостаточность.

Этот случай прокомментировала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Людмила Бюрабекова, пишет Kazpravda.kz

На самом деле информация такая была. Родители связали смерть девочки с реакцией на прививку. Но смерть наступила в течение нескольких дней после вакцинации", - сказала Бюрабекова.

По словам главы комитета, обращение родителей поступило в департамент полиции Нур-Султана.

Мы будем тщательно разбираться в этой ситуации, так как причина смерти - сердечная недостаточность - не наступает после вакцинации. Мы сможем более подробно прокомментировать после того, как пройдет проверка с привлечением независимых экспертов. Причину сердечной недостаточности нужно выяснять. Ребенок ведь находился под наблюдением врача на амбулаторном этапе. Будем поднимать всю документацию и смотреть, с чем это было связано", - заключила Бюрабекова.

Напомним, ранее в селе Красный Яр Акмолинской области скончалась трехмесячная девочка . По итогам проведенного предварительного расследования был поставлен предварительный диагноз: "аспирационный синдром".

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