Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Павлодарской области

Павлодар. 20 декабря. Kazakhstan Today - Малолетний ребенок и четверо взрослых погибли в аварии на трассе Павлодар - Кызылорда, передает Kazakhstan Today.

20 декабря, около 13.05, на автодороге республиканского значения Павлодар - Кызылорда в условиях плохой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Subaru Outback, Lada Granta и Тоyоtа Cаmri, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и четыре пассажира автомашины Lada Granta, один из которых - малолетний ребенок. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и личности погибших устанавливаются", - сообщили в полиции.

МВД рекомендует в случае ухудшения погодных условий не выезжать и воздержаться от дальних поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

Полицейские призывают водителей соблюдать особую осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения органов внутренних дел по номеру 102.





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