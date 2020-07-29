Ребенок выпал из окна многоэтажки в Риддере

Как сообщает ДЧС ВКО, братья 5 и 7 лет находились в гостях у бабушки. В какой-то момент их внимание привлек грузовой автомобиль на улице. Они залезли на подоконник посмотреть на машину. Младший ребенок оперся на москитную сетку и выпал.
С различными травмами ребенок доставлен в травматологическое отделение больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Это не первый подобный случай в июле. 25 июля в Таразе ребенок погиб при падении из окна десятого этажа. 15 июля в Хромтау скончался выпавший из окна двухлетний ребенок.
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