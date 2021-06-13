Сель сошёл в Чарынском каньоне

АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - Группу путешественников, отдыхающих в Чарынском каньоне, врасплох застал сель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кадры, на которых видно, как с гор течёт буйный поток воды вперемешку с грязью, на камеру мобильного телефона снял один из очевидцев, сообщает "Хабар 24".

По его словам, связь в этой местности не ловит, поэтому ни дозвониться до спасательных служб, ни выложить видео не было возможности. И пришлось полагаться только на собственные силы. Туристам удалось выбраться самостоятельно.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 11 июня на территории Малого Чарынского каньона произошел склоновый сток, вызванный осадками в виде дождя. На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области и ГНПП "Чарынский каньон". Около 20.30 было установлено, что туристы - семь человек на двух единицах техники - самостоятельно выехали из Малого каньона, находящегося на территории ГНПП "Чарынский каньон" в Кегенском районе Алматинской области и убыли в Алматы. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 29 мая в результате грязеселевого выброса в Чарынском каньоне погибли преподаватель и ученица гимназии №199 , еще шесть человек пострадали. Одну девочку унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу. Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия. Девочка была госпитализирована. В настоящее время ее уже выписали из больницы.





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