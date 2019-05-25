Петропавловск. 24 мая. Kazakhstan Today - Семь дачных домов уничтожено в результате крупного пожара близ Петропавловска, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя Комитета по ЧС Нурсултана Нурахметова, сегодня, в 13.14, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о горении травостоя в дачном обществе "Ракета" близ Петропавловска. Ликвидация пожара проходила в условиях сильного ветра, порывы которого достигали 18 метров в секунду.

Огнем уничтожено 7 дачных домов, из них 3 нежилых", - уточнили в КЧС.

По информации ведомства, принятыми мерами пожар был локализован в 15.48 и ликвидирован в 16.20. Площадь составила 1500 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 48 человек личного состава и 11 единиц техники ДЧС СКО.

Напомним, в начале мая в Костанайской области за два дня сгорело 98 дачных домиков

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