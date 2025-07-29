Шестилетнего мальчика унесло ветром на водном аттракционе на Алаколе  

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Тараз. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июля 2025 года в 08.50 на 299-м км автодороги Алматы - Екатеринбург водитель автомашины марки Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание транспортного средства, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.





По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу.





По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснение причин произошедшего. Автомашина водворена на специализированную стоянку", - проинформировали в полиции.



