21.06.2025, 13:32 72561
Четырехлетнюю девочку и ее родителей спасли на озере Балхаш
Фото: кадр из видео
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Балхаш. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетнюю девочку унесло ветром на надувном круге на озере Балхаш, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Родители пытались самостоятельно добраться до ребенка, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным", - рассказали в ведомстве.
Благодаря оперативным действиям спасателей все трое - девочка и ее родители были благополучно доставлены на берег. Пострадавших нет.
В МЧС призвали не оставлять детей без присмотра у воды и не использовать надувные круги для купания в открытых водоемах.
В январе в Кызылорде полицейские спасли провалившихся под лед подростков. Ранее в Шымкенте подростки спасли упавшего в реку шестилетнего малыша.
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22.06.2025, 14:37 15846
Два человека погибли: близ Астаны разбился легкомоторный самолет Дополнено
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 июня, по предварительным данным, около 11.30 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан близ Астаны произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Самолет принадлежит частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли.
В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации создается комиссия по расследованию указанного происшествия", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.
Дополнено 22.06.2025, 17.11
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по факту крушения частного сверхлегкого самолета TL-2000 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование. Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
21.06.2025, 14:52 70031
Аэропорт Атырау затопило после сильного ливня
Фото: telegram/Atyrau Online
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Атырау. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ливень в Атырау вновь обнажил проблемы инфраструктуры: в здании международного аэропорта начали рушиться потолочные панели, сообщает Atyrau Online.
По данным источника, вода льется внутрь помещения, на полу расставлены ведра.
Инцидент вызвал недоумение и обеспокоенность среди пассажиров. Видеозаписи с места происшествия уже распространяются в социальных сетях - на кадрах видно, как вода проникает через потолочные панели. Международный аэропорт - это визитная карточка города и всей области, и подобные ситуации подрывают доверие к качеству обслуживания и безопасности инфраструктуры", - пишет сайт.
На момент публикации администрация аэропорта официальных комментариев не предоставила.
Паблик также сообщает, что вчера за два часа в Атырау выпала полуторамесячная норма осадков.
В жилых домах горожане жалуются на подтопленные подвалы и дворы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме",- пишет издание.
В откачке дождевой воды задействовано около 20 единиц спецтехники.
Проводится очистка затопленных улиц, арыков и территорий социальных объектов", - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, в июле прошлого года из-за поврежденного во время ремонта водопровода затопило аэропорт в Астане.
Между тем синоптики сегодня прогнозируют ливни с грозами в большинстве областей Казахстана.
21.06.2025, 09:45 83426
Школьник попал в больницу в критическом состоянии после удара током в сквере Шалкара
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Актобе. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десятилетний мальчик получил сильный удар током от фонарного столба в недавно открытом сквере Шалкара, сообщает КТК.
Инцидент произошел вчера около 10 часов вечера. С кем был ребенок в момент ЧП, неизвестно. Школьника экстренно госпитализировали сначала в районную больницу, а затем из-за критического состояния санитарной авиацией переправили в областной центр.
По словам врачей, мальчик находится в отделении реанимации. У ребенка есть электроожоги, состояние считается тяжелым.
Сквер, в котором произошел несчастный случай, торжественно открыли всего месяц назад - ко Дню Победы. По официальной информации, на благоустройство территории было выделено порядка 9 миллионов тенге.
Почему конструкция ударила током, сейчас выясняют. В акимате рассказали, что школьник сам спровоцировал несчастный случай.
Он залез на фонарный столб, расположенный вдоль ограждения памятника, и получил удар током. Его доставили в больницу на скорой, где оказали первую помощь", - рассказал заместитель акима Шалкара Каржаубай Калжан.
Причины произошедшего установит следствие. Возбуждено уголовное дело.
20.06.2025, 19:14 112411
В Алматы произошло второе за день ДТП с автобусом
Один человек обратился за медицинской помощью
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы днем 20 июня на проспекте Назарбаева произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто.
Как сообщили в полиции, водитель автобуса марки Yutong, следуя по проспекту Назабаева, ниже улицы Макатаева из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Hyundai Sonata. Легковушка врезалась в опору рекламного щита. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Она обратилась за медицинской помощью.
Напомним, в этот же день утром автобус въехал в здание, расположенное на пересечении улиц Жандосова - Яссауи.
20.06.2025, 17:26 117256
Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
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Павлодар. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - После урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан. По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС. С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии", - проинформировали в ведомстве.
Также подчеркивается, что для отдельных категорий граждан - жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).
Напомним, вчера ураган накрыл Павлодарскую область. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей. Кроме того, вчера вечером в Аксу женщина погибла во время урагана.
20.06.2025, 12:31 128796
Автобус въехал в здание закусочной в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы утром 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Около 07.00 утра транспортное средство въехало в здание, расположенное на пересечении улиц Жандосова - Яссауи", - сообщил источник.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло в 06.15 утра в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, при повороте налево не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet Cobalt, которая стояла на перекрестке в южном направлении по улице Яссауи в ожидании разрешающего сигнала светофора. Далее автобус продолжил движение и допустил наезд на строение", - уточнили в полиции.
В ДТП никто не пострадал. В причинах аварии разбирается управление полиции Ауэзовского района.
Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
20.06.2025, 12:28 128126
Пожар в резервате "Акжайык": почти 300 тонн воды сбросили с вертолетов
Фото: telegram/112 KZ
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Атырау. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 300 тонн воды сбросили с вертолетов Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана при тушении пожара в резервате "Акжайык" Атырауской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Два вертолета МЧС продолжают тушение пожара с воздуха: сброшено 288 тонн воды. Сегодня авиацией МЧС проведено 20 сбросов воды. Всего с начала ликвидации горения посредством вертолетной техники произведено 96 сбросов воды объемом свыше 288 тонн", - заявили в пресс-службе.
Дополнено. 20.06.2025, 17.10
Аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что после ликвидации пожара в резервате "Акжайык" будет разработан комплексный план действий, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мы должны извлечь из этого выводы и системно подойти к решению проблемы. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем", - подчеркнул глава региона.
Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.
17 июня стало известно, что пожар локализован на площади 805 га.
20.06.2025, 09:16 127391
Ураган в Павлодарской области: в Аксу погибла женщина
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Павлодар. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Аксу женщина погибла во время урагана, сообщает Pavlodarnews.kz.
Женщину проткнуло упавшим деревом в области грудной клетки. На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, несовместимые с жизнью", - прокомментировали в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
Ураган накрыл Павлодарскую область во второй половине дня. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей.
По данным пресс-службы Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, в Экибастузе упавшее дерево травмировало девушку 1997 года рождения и женщину. В Павлодаре за медицинской помощью обратились женщины 1991 и 1997 годов рождения, парень 2007 года рождения, девочка 2013 года рождения и двое детей 2020 года рождения. Кроме того, в областном центре резко захлопнувшимися воротами ударило мужчину 1968 года рождения. В Аксу дерево упало на ребенка 2014 года рождения. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.
Дополнено. 20.06.2025, 10.20.
По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный", - уточнили в акимате Павлодарской области.
По данным ведомства, скорость штормового ветра достигала 43 метров в секунду. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районах.
Перебои с электроснабжением наблюдаются в городах и районах области. В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в городе Аксу и Баянаульском районе.
Идут работы по устранению последствий стихии. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередачи. Работают более 300 человек и 103 единицы спецтехники. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме", - проинформировали в акимате.
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