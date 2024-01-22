Спасательная операция на "Майкаинзолото": сохраняется угроза обвала грунта

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Уральск. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске пять жильцов многоэтажного дома попали в больницу с химическим отравлением после травли тараканов.





Инцидент произошел 19 января в доме № 61/3 по улице 1-й Завокзальный тупик. 36-летний житель многоэтажки в 23.00 распылил в своей квартире вещество для уничтожения тараканов. Позже соседи почувствовали недомогание и вызвали скорую", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой пресс-службу департамента полиции ЗКО.





В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что произошло массовое ингаляционное отравление химическим веществом.





В приемный покой областной станции скорой медицинской помощи доставили пять человек. Пострадавшими оказались 50-летний мужчина, женщины 73, 42 и 32 лет и 5-летняя девочка.





Всех пациентов обследовали и оставили до утра в больнице. В настоящее время их состояние удовлетворительное.





Напомним, в октябре прошлого года в Актау двое малолетних детей скончались в больнице после травли клопов. По факту было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что соседка семьи, в которой погибли дети, приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала препарат в своей квартире, не предупредив об этом соседей. В результате отравились семь членов одной семьи, проживающих этажом выше. Для двух маленьких детей отравление стало смертельным. Подсудимую приговорили к 5 годам лишения свободы.



