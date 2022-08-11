Спасшего 13-летнюю девочку от насильника мужчину наградили в Туркестанской области

Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 10 АВГУСТА - В Туркестанской области наградили заместителя акима села Дарбаза Сарыагашского района Суюндыка Сейтжаппарулы, который задержал подозреваемого, напавшего на 13-летнюю девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, Суюндык Сейтжаппарулы спас несовершеннолетнюю девочку от напавшего мужчины и проявил мужество, хотя и знал, что это может угрожать его жизни.
Вечером мы с женой вышли погулять, и на улице увидели потасовку двух человек, и поняли, что необходима помощь. Я сразу же побежал в сторону происходящего, но подозреваемый заметил меня и убежал. Когда узнал, что он пытался напасть на девочку, я побежал за ним. Через 100 метров я наконец догнал и задержал его. Мы вызвали полицию и сдали его стражам порядка. В принципе, в работе мы постоянно взаимодействуем с полицией, в том числе с местной полицейской службой", - заявил Суюндык Сейтжаппарулы.
Ранее сообщалось, что психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц.