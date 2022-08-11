Спасшего 13-летнюю девочку от насильника мужчину наградили в Туркестанской области

КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - В Костанайской области поисковые мероприятия 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины с учетом особенностей ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщает Polisia.kz

Также направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.

Отмечается, что ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки. С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях.

В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.





Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. К поискам ребенка подключили вертолет.

Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.







