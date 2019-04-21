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Тараз. 20 апреля. Kazakhstan Today - Среди погибших в ДТП в Жамбылской области есть граждане Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

В Кордайском районе Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 11 человек. По предварительным данным, среди погибших и пострадавших есть граждане Узбекистана", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Отмечается, что МИД совместно с Министерством внутренних дел создан оперативный штаб, который оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Посольство Узбекистана оповещено о происшествии, и узбекские дипломаты уже выехали на место ДТП.

Напомним, что сегодня, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание . В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека. По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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