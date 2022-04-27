По предварительным данным, возможный стрелок - 68-летний россиянин Александр Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была устроена стрельба, зарегистрировано на него. Пока точно опознать мужчину, совершившего нападения на детский сад, не удается из-за того, что после суицида у него оказалось обезображено лицо", - сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Стрельба в детском саду: неизвестный убил двоих детей и женщину в Ульяновской области
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Со всеми участниками конфликта и их родителями была проведена разъяснительная работа. Сейчас эти дети находятся под строгим контролем. Директор учебного заведения привлечен к ответственности. В будущем воспитательный процесс этой школы будет находиться под строгим наблюдением", - рассказал Феруза Шангереева.
Пациенту оказали медицинскую помощь. Однако в связи с тем, что ему не требовалась экстренная операция, и с тем, что в области нет челюстно-лицевого хирурга, было решено направить пациента к специалистам из ЗКО. Ему должны были провести плановую операцию в течение 7 - 10 дней. Однако родители пациента добровольно написали расписку и самостоятельно повезли ребенка в ЗКО", - сообщил Нуркабыл Айтмухамбетов.
Появились подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области
Жителя Нур-Султана подозревают в спаивании 13-летней девочки
В Акмолинской области выявлен факт вовлечения 13-летней жительницы одного из населенных пунктов Аккольского района в употребление одурманивающих веществ и неоднократном употреблении спиртных напитков. Предварительно установлено, что противоправные действия были совершены с 25 по 26 декабря 2021 года 34-летним жителем столицы", - сообщает Polisia.kz.
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Мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих", - заявил на брифинге замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.
Если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это", - подчеркнул Бурамбаев.
Сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий в Кызылординской области
24 апреля 2022 года поступила информация: в период с 15.00 до 17.00 Жанакорганский район, поселок Жанакорган, в результате сильного ветра (порывы до 18 метров в секунду) произошли срывы кровель с пяти административных зданий и 2-этажного многоквартирного жилого дома", - проинформировали в департаменте.
Десятки человек эвакуированы с подтопленных территорий в Туркестанской области после обильных осадков
24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района вода подтопила 53 двора, 18 домов, тойхану и 16 хозпостроек. С подтопленных территорий эвакуированы 50 человек, все отправлены в дома родственников. Есть потери среди домашних животных, количество уточняется", - сообщили в пресс-служба акима Туркестанской области.
К работе от ДЧС привлечены 56 сотрудников, девять единиц техники, 11 мотопомп, а от МИО - 19 сотрудников, шесть единиц техники, две мотопомпы, до сих пор ведется откачка воды и очистка арыков. Кроме того, по фактам подтопления улиц и дворов запущена горячая линия акиматов районов, проводятся экстренные мероприятия при поступлении сообщений со стороны жителей", - добавили в пресс-службе.
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Происходило горение деревянной обрешетки кровли, оконных и дверных блоков, перегородок, товарно-материальных ценностей и холодильного оборудования в отдельно стоящем мясном павильоне, а также сгораемых частей автомашины "Газель", - проинформировали в ведомстве.
В Алматинской области насмерть сбили женщину с двумя детьми
ТАЛДЫКОРГАН. 24 АПРЕЛЯ - Вблизи Талдыкоргана случилось дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть троих пешеходов, двое из них дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Установлено, что в селе Карабулак 19-летний водитель Audi-80, следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба Алматинской области.
По данным ДП области, по факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345, часть 4, УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель задержан и водворен под стражу, его автомашина изъята и помещена на спецстоянку.
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