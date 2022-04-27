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Акбулакский стрелок приговорен к пожизненному лишению свободы

26.04.2022, 15:19 8516
Акбулакский стрелок приговорен к пожизненному лишению свободы
Фото: facebook/Игорь Дужнов
АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Акбулакский стрелок Игорь Дужнов, обвиняемый в убийстве пяти человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня суд признал Дужнова виновным в убийстве.
 
Напомним: трагедия произошла в Алатауском районе Алматы 20 сентября 2021 года в 17.00. При выселении семьи из дома хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пятерых человек, в том числе судебного исполнителя и нового владельца дома.
 
Во время судебного процесса Дужнов заявил, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома. 
 
Он подчеркнул, что его семья была доведена до отчаяния многочисленными неправомерными решениями. 
 

Но я всегда готов защищать свою семью и, если потребуется, страну, не жалея своей жизни. Я рад, что после этого случая президент Казахстана ввел мораторий на выселение и отменил многие законы, которые отравляли жизнь многим моим соотечественникам. Я счастлив, что запущен процесс в нашей стране по деолигархизации власти, все это очень обнадеживает и с лихвой компенсирует мои страдания", - заявил алматинский стрелок.

 
По его словам, сегодня люди Казахстана очень разделены материально и есть очень большой запрос на справедливость.
 

У нас в стране все те, кто что-то реально делает, все в кредитах, но мало того что банки загоняют в грабительские условия кредита, внутри банков орудуют целые банды мошенников, которые грабят ограбленных", - сказал подсудимый.

 
Отметим, что трагедия в Акбулаке вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. 
 
Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. 
 

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Мешок с гашишем обнаружили полицейские в гараже у жителя столицы

26.04.2022, 18:27 6366
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана в результате спецоперации задержали ранее судимого 39-летнего жителя столицы. В его гараже был обнаружен 25-килограммовый мешок с гашишем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе обыска с использованием служебно-розыскных собак в гаражном кооперативе "Мирный" был обнаружен и изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находилось наркотическое средство "гашиш". Вес изъятого вещества, приготовленного к реализации, составил 25 килограммов", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.


 
По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Нур-Султана полковника полиции Ерлана Акбарова, количество изъятых наркотических средств составляет 5 тысяч разовых доз. Стоимость наркотика на черном рынке составила бы 30 млн тенге. 
 
По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков. 
 

Сельский аким в Атырауской области оштрафован на 32 млн тенге за взятку

26.04.2022, 15:01 9066
Сельский аким в Атырауской области оштрафован на 32 млн тенге за взятку
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Курмангазинском районном суде Атырауской области вынесен приговор в отношении бывшего сельского акима, который обвинялся в получении взятки и служебном подлоге. Он приговорен к штрафу в размере 32 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судом установлено, что аким сельского округа получил от директора ТОО взятку в сумме 800 тысяч тенге за содействие в продаже здания, принадлежащего аппарату акима, и предоставление в регистрирующий орган официальных документов, в которые директором ТОО были внесены ложные сведения, пишет "Мой город".
 

Вина подсудимых доказана признательными показаниями самих подсудимых, результатами оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, заключением видеофонографической экспертизы, заключением государственного аудитора, банковскими документами", - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда.

 
Вторым подсудимым по этому делу стал директор ТОО. Оба подсудимых полностью признали свою вину.
 
Приговором суда бывшему акиму назначено наказание в виде штрафа в размере 32 млн тенге, его подельнику назначен штраф в размере 16 млн тенге. Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
При назначении наказания суд учел, что экс-аким имеет на иждивении ребенка-инвалида.
 
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 

Финдиректор Kcell Solutions приговорен к семи годам лишения свободы за хищение

26.04.2022, 11:03 12436
Финдиректор Kcell Solutions приговорен к семи годам лишения свободы за хищение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет", - проинформировали в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

 
По данным агентства, в период 2018 - 2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5 компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.
 
При этом похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.
 

Ряд коррупционных преступлений выявлен в управлении культуры Акмолинской области

26.04.2022, 10:16 13811
Ряд коррупционных преступлений выявлен в управлении культуры Акмолинской области
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области прокуратурой установлен ряд коррупционных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств руководством подразделений управления культуры региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2018 - 2021 годы директором КГУ "Городская информационно-библиотечная система", ее заместителем, директором КГУ "Центр по охране и использованию историко-культурного наследия", заведующей Центральной городской детско-юношеской библиотеки совершены хищения бюджетных средств", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

 
По данным ведомства, в преступную деятельность вовлечены десятки работников учреждений, родственники руководителей учреждений, которые фиктивно были трудоустроены и ежемесячно, не работая, получали зарплату, были направлены в командировки, премированы.
 
Зарплата и другие выплаты, командировочные и премии похищены путем перечисления на основании поддельных заявлений, фиктивных приказов на карточные счета руководства и других работников.
 

16 июля 2021 года приговором суда за хищение бюджетных средств путем трудоустройства "мертвых душ" директор КГУ "Городская информационно-библиотечная система" и ее заместитель уволены и осуждены", - сообщили в пресс-службе.

 
По информации прокуратуры, в феврале текущего года за хищение бюджетных средств осужден руководитель Центра по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры Акмолинской области.
 

По подозрению в мошенничестве задержан экс-глава местной полицейской службы Шымкента

26.04.2022, 09:35 14681
По подозрению в мошенничестве задержан экс-глава местной полицейской службы Шымкента
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента по факту мошенничества с использованием служебного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 апреля текущего года Бухарбаев М. задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке статей 128, 131 Уголовно-процессуального кодекса", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.


Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Напомним, в январе текущего года в Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного.
 

В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета

25.04.2022, 19:00 24746
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск предприниматель Джексенгалиев и гражданин Медетбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей, сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск гражданин РК Медетбеков Е.К. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей. 
 
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
 

Полицейские изъяли 1480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

25.04.2022, 16:40 26646
Полицейские изъяли 1480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Сотрудники полиции продолжают оперативно-профилактические и розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного в ходе январских событий оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 

На сегодня мерами, принятыми полицейскими страны, обнаружено и изъято 1480 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов", - сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

 
По его словам, в результате разъяснительной работы представителей прокуратуры и органов внутренних дел жители страны продолжают проявлять гражданскую позицию, на сегодня добровольно сдано уже 142 единицы оружия.
 

6 января в ходе массовых беспорядков в городе Алматы неработающий местный житель из оружейного магазина "Охотник KZ" на улице Рыскулова похитил два нарезных ружья и патроны к ним калибра 7,62 мм. Похищенное оружие и патроны изъяты, подозреваемый с санкции суда взят под стражу", - сказал Санжар Адилов.        

 
Кроме того, 21 апреля в Таразе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого изъят пистолет Макарова с патронами калибра 9 мм, похищенный 6 января из здания департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемый с санкции суда также взят под стражу.
 

Некоторые заявители жалуются на пытки, чтобы скрыть свои преступления - Килымжанов

25.04.2022, 15:51 24196
Некоторые заявители жалуются на пытки, чтобы скрыть свои преступления - Килымжанов
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в их отношении доказательств, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К примеру, в Жамбылской области гражданин Б. 5 января текущего года в группе лиц совершил поджоги государственных объектов, затем похитил из департамента полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова, 2 охотничьих ружья и 3 травматических пистолета. Его причастность к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. После задержания от него поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции", - рассказал Килымжанов.

 
По его словам, антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при участии независимого адвоката. 
 

В соответствии с международными стандартами по защите прав человека против пыток, такими как Стамбульский протокол, проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалистами полностью изучено психоэмоциональное состояние потерпевшего, его результаты показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось", - сообщил Килымжанов.

 
По результатам следствия уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.
 

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