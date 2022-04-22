Семья была доведена до отчаяния: алматинский стрелок выступил с последним словом в суде

Фото: Кадр с видео
"Я был до последнего уверен, что никакого выселения не будет", - заявил Дужнов.
Он подчеркнул, что его семья была доведена до отчаяния многочисленными неправомерными решениями.
Но я всегда готов защищать свою семью, и, если потребуется, страну, не жалея своей жизни. Я рад, что после этого случая президент Казахстана ввел мораторий на выселение и отменил многие законы, которые отравляли жизнь многим моим соотечественникам. Я счастлив, что запущен процесс в нашей стране по деолигархизации власти, все это очень обнадеживает и с лихвой компенсирует мои страдания", - заявил алматинский стрелок.
По его словам, сегодня люди Казахстана очень разделены материально и есть очень большой запрос на справедливость.
У нас в стране все те, кто что-то реально делает, все в кредитах, но мало того что банки загоняют в грабительские условия кредита, внутри банков орудуют целые банды мошенников, которые грабят ограбленных", - сказал подсудимый.
Он также подчеркнул, что не испытывал и не испытывает никакой ненависти к потерпевшим, потому что они порождение системы, которая уничтожает страну.
По словам Дужнова, участковые обещали защитить его семью от судебных исполнителей, но небольшое вознаграждение от Абенова (Мурата, судебного исполнителя. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), к сожалению, поменяло их планы.
Я прекрасно понимаю, какое дело я начал на благо народа Казахстана, для освобождения нашего народа от ига бандитской олигархической системы. Также я понимаю, что борьба за мое освобождение еще продлится, но победа в любом случае будет, безусловно, за нами", - резюмировал Дужнов.
Ранее Дужнов заявил в ходе судебного заседания, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома.