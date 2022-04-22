Семья была доведена до отчаяния: алматинский стрелок выступил с последним словом в суде

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АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Алматинский стрелок Игорь Дужнов, обвиняемый в убийстве пяти человек, сегодня выступил с последним словом в суде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Я был до последнего уверен, что никакого выселения не будет", - заявил Дужнов.

Он подчеркнул, что его семья была доведена до отчаяния многочисленными неправомерными решениями.

Но я всегда готов защищать свою семью, и, если потребуется, страну, не жалея своей жизни. Я рад, что после этого случая президент Казахстана ввел мораторий на выселение и отменил многие законы, которые отравляли жизнь многим моим соотечественникам. Я счастлив, что запущен процесс в нашей стране по деолигархизации власти, все это очень обнадеживает и с лихвой компенсирует мои страдания", - заявил алматинский стрелок.

По его словам, сегодня люди Казахстана очень разделены материально и есть очень большой запрос на справедливость.

У нас в стране все те, кто что-то реально делает, все в кредитах, но мало того что банки загоняют в грабительские условия кредита, внутри банков орудуют целые банды мошенников, которые грабят ограбленных", - сказал подсудимый.

Он также подчеркнул, что не испытывал и не испытывает никакой ненависти к потерпевшим, потому что они порождение системы, которая уничтожает страну.

По словам Дужнова, участковые обещали защитить его семью от судебных исполнителей, но небольшое вознаграждение от Абенова (Мурата, судебного исполнителя. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), к сожалению, поменяло их планы.

Я прекрасно понимаю, какое дело я начал на благо народа Казахстана, для освобождения нашего народа от ига бандитской олигархической системы. Также я понимаю, что борьба за мое освобождение еще продлится, но победа в любом случае будет, безусловно, за нами", - резюмировал Дужнов.