Ташкент. 24 июня. Kazakhstan Today - Тела погибших в аварии в Актюбинской области граждан Узбекистана доставлены на родину, передает Kazakhstan Today.

Специальный военно-транспортный самолет Министерства обороны Республики Узбекистан доставил в Ташкент тела девяти погибших. Этим же самолетом на родину прибыли семеро пострадавших и еще 31 гражданин Узбекистан, сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

"Погибшие М.Эргашев на медицинском транспорте "Хундай" будет транспортирован в Джиззакскую область, Т.Джумаев на самолете "Узбекистон хаво йуллари" будет доставлен в аэропорт города Термез. Семеро погибших жителей Наманганской, Андижанской и Ферганской областей на воздушном судне Министерства обороны планируется доставить в аэропорт Ферганы, где их передадут родственникам. Со стороны местных органов власти будет оказана вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий", - отметили в ведомстве.

Пострадавшие в ДТП будут размещены в медицинских учреждениях Ташкента. Остальным гражданам республики, доставленным специальным авиабортом, также будет оказана помощь в отправке их по месту проживания.

Как сообщалось ранее, 22 июня в 10.20, в Айтекебийском районе Актюбинской области, на 946-м километре трассы Самара - Шымкент, в 20 километрах от поселка Карабутак, произошло опрокидывание двухэтажного пассажирского рейсового автобуса марки "Мерседес". В автобусе находилось 52 человека, из них 50 - граждане Узбекистана, двое - казахстанцы. Автобус следовал по маршруту Волгоград (РФ) - Шымкент. В результате опрокидывания погибли девять человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу 18 человек (17 граждан Узбекистана и один гражданин РК). 25 человек получили медицинскую помощь на месте, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

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