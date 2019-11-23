Тело погибшей в ДТП в Уральске девочки по ошибке сотрудники морга отдали посторонним людям

Уральск. 22 ноября. Kazakhstan Today - Родителям 10-летней Айару, которая погибла минувшим вечером в ДТП в Уральске, не удалось забрать из морга тело девочки. Сотрудники морга по ошибке отправили тело в поселок Сайхин, где другая семья также хоронит ребенка, передает Kazakhstan Today.

"Мы готовимся к похоронам нашей дочери. Сегодня после обеда я приехал в морг забрать тело дочери. Сотрудники морга посмотрели мои документы и заявили, что у них нет тела моей дочери, так как его уже забрали. Несколько минут мне понадобилось, чтобы прояснить ситуацию. Выяснилось, что другая семья в Сайхине тоже переживает горе, они завтра хоронят своего ребенка. Сегодня примерно за два часа до меня они приехали забирать тело своего ребенка из морга и им по ошибке отдали тело нашей Айару. Вы не представляете, что мы пережили в этот момент. С большим трудом мы смогли установить связь с людьми, которые забрали тело моей дочери. Они в этот момент уже проезжали Маштексай, это в Жангалинском районе. Эти люди тоже в шоке, сейчас они развернулись и едут обратно в Уральск. Лично я глубоко возмущен халатностью сотрудников морга", - сказал отец Айару Асылхан Казиев в разговоре с журналистом " Уральской недели ".

Напомним, что 10-летняя Айару погибла под колесами автомобиля вечером 20 ноября , когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Она возвращалась с тренировок с секции карате вместе с бабушкой. Водитель автомобиля "Ауди", не останавливаясь, сбил девочку и скрылся с места происшествия. Полицейские смогли его установить и задержать через несколько часов.

Айару является старшей дочерью известного в городе музыканта Асылхана Казиева и внучкой известного кюйши и артиста областной филармонии Ермека Казиева.

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