ФОТО: 24.kg

АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Тело пропавшей на Иссык-Куле казахстанки нашли в ущелье Каракола, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело пропавшей ранее на Иссык-Куле 29-летней гражданки Казахстана нашли в одном из ущелий Каракола, сообщает 24.kg

Спасатели МЧС вчера провели операцию по извлечению тела. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, девушка пропала 15 июля . Вместе со своей семьей она приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Варвара осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.

Семья приехала на отдых в Кыргызстан из России, трое ее членов — россияне, двое — казахстанцы, в том числе и без вести пропавшая. В ее розыске участвовали более 100 сотрудников милиции и МЧС. Они проверили больше 20 километров территории вокруг места пропажи. 21 июля было принято решение поиски прекратить

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