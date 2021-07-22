В Кыргызстане прекращены поиски казахстанки, пропавшей в горах

БИШКЕК. 21 ИЮЛЯ - В Кыргызстане прекращены поиски 29-летней гражданки Казахстана, прибывшей на отдых из России. В реке Каракол найдены ее вещи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В реке Каракол обнаружены ботинок и штаны, принадлежавшие без вести пропавшей 29-летней гражданке Казахстана, прибывшей из России Варваре Конопасевич. Ее поиски прекращены, сообщает 24.kg

Вещи были найдены в реке туристами и переданы нашим спасателям. Родители их опознали. Просьба остановить поиски поступила от родителей Варвары. Они возвращаются в Россию. Близкие, как и наши спасатели, понимают, что шансов найти пропавшую живой фактически нет. Была надежда, что девушка заблудилась в лесу, но она не оправдалась", - сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Напомним, 29-летняя гражданка Казахстана прибыла в Кыргызстан на отдых из России. 15 июля девушка вместе со своей семьей приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Без вести пропавшая осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.

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