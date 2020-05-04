Токаев о наводнении в Туркестанской области: Ведутся переговоры с узбекским правительством

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Десять посёлков подтопило в Туркестанской области из-за прорыва дамбы в Узбекистане. Эвакуированы более 22 тысяч человек, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 посёлков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Ранее сообщалось об эвакуации 5400 человек из подтопленных сел в Туркестанской области. 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс.

В Махтааральском районе Туркестанской области создан оперативный штаб и объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.





Президент Казахстана в субботу в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

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