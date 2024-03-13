12.03.2024, 16:59 5481

Трагедия на Майкаине: в поселке объявили режим ЧС техногенного характера

Это связано с возможной угрозой для местных жителей
Трагедия на Майкаине: в поселке объявили режим ЧС техногенного характера
Фото: Константин Шелков
Павлодар. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Майкаине с 1 марта действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за возможной угрозы для местных жителей.

Как сообщает Pavlodarnwes со ссылкой на руководителя регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Жасулана Жумашева, специалисты проверят наличие трещин, оползней и возможных подземных пустот в поселке и на прилегающих к нему территориях.

Провести проверку территории потребовали жители поселка. Они опасаются, что под их домами, построенными в 30-х годах ХХ века, тоже могут быть пустоты, пишет Zakon.kz.

Руководителем ликвидации ЧС назначили заместителя акима района Еркина Арыстанбекова.

Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото" остановило работу шахт после произошедшей 4 января трагедии. В результате обвала дороги на горнорудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили, что продолжать спасательные работы на "Майкаинзолото" очень рискованно из-за нестабильного состояния почвы.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.

Работу шахт планировали остановить до 1 апреля, однако уже 3 марта фабрика "Майкаинзолото" возобновила работу.
 

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12.03.2024, 14:37 7926

Более трех тысяч абонентов остались без света в Шымкенте

Электроснабжение обещают восстановить в течение двух часов
Шымкент. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте около трех тысяч абонентов остались без света из-за аварии.

В связи с аварийной ситуацией сегодня в микрорайонах Достык, Нуршуак, Северо-Запад, Солтустик Саяжай без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов, сообщает издание "Отырар".

В настоящее время специальная бригада проводит соответствующие ремонтные работы для устранения неисправностей. Жилые дома подключат к электричеству в течение 2 часов.

Ранее сообщалось, что из-за аварии без света остались жители Рудного.
 
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Теги:Шымкентэлектричество
12.03.2024, 09:10 13511

Рудный частично остался без света из-за крупной аварии на электросетях

Специалисты устраняют повреждение
Рудный частично остался без света из-за крупной аварии на электросетях
Рудный. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Рудный частично остался без света из-за крупной аварии на электрических сетях, сообщили в городском акимате.

В Рудном произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции. Зафиксировано частичное отключение четырех улиц города. Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле акимата города", - проинформировали в пресс-службе.



Напомним, в феврале в Семее произошел массовый сбой. Тогда почти во всех районах города отключили свет.

Ранее жители Степногорска остались без тепла и электричества.

Стоит отметить, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.

В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
 
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Теги:АварияРудныйэлектричество
11.03.2024, 12:12 30151

Паводковая обстановка в стране: в Жетысу подтопило 19 дворов, в Костанайской области в зоне риска 89 населенных пунктов  

Село Карамырза Костанайской области подтапливает последние 6 лет
Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу подтопило 19 дворовых территорий, а в Костанайской области талые воды несут угрозу 89 населенным пунктам, передает корреспондент агентства.

В Костанайской области в зоне риска подтопления оказались 89 населенных пунктов. Один из опасных участков находится в Карасуском районе, это село Карамырза. Его подтапливает последние 6 лет, сообщает 24.kz.

В местной школе уже оборудовали эвакуационный пункт. Завезли кровати, матрасы, постельные принадлежности и предметы гигиены первой необходимости. В случае подтопления здесь разместят 150 человек. В зоне подтопления 36 домов. Все расположены на берегу реки. Весной она разливается так, что вода заходит во дворы и затапливает подвалы", - говорится в репортаже.



По прогнозам местных властей, вероятность подтопления поселка этой весной очень высока. Слишком много выпало снега. На противопаводковые мероприятия в районном бюджете заложили 20 млн тенге.

Тем временем, в области Жетісу в результате интенсивного снеготаяния с полей уже подтопило 19 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь, сообщили в МЧС РК.

На месте проводятся работы по устройству насыпной дамбы, возведено 300 метров дамбы. Откачивается талая вода с дворовых участков, работы продолжаются.

Между тем, по прогнозам синоптиков, из-за ожидаемых сильных осадков и повышения температурного фона в предгорных и горных районах Туркестанской области, Сарысуском, Таласском и Жуалинском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней на реках.

В северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай) ожидается интенсивное снеготаяние.

Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям", - рассказали в РГП "Казгидромет".


На горных реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей и области Жетісу, паводковый сток формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - добавили синоптики.


Ранее сообщалось, что с улиц Семея откачано свыше 1500 кубометров талой воды.
 
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Теги:Паводкиподтопление
11.03.2024, 10:35 32636

В Алматы столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали шесть человек   

Факт ДТП расследуется сотрудниками полиции
В Алматы столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали шесть человек
Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Алматы пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

На пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись два автобуса 75-го и 102-го маршрутов. По предварительным данным, водитель 75-го маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом 102-го маршрута, который находился на остановочном комплексе и проводил посадку и высадку пассажиров", - проинформировали в департаменте.


По информации полиции, в результате ДТП пострадало шесть человек.


Факт ДТП расследуется сотрудниками УП Алатауского района", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Алматы столкнулись три автобуса и один легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 17 человек.

В 2022 году в Алматы также произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротрансе".

В июле прошлого года в Алмалинском районном суде города Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
 
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Теги:ДТППострадавшиеАлматы
11.03.2024, 09:30 34101

Паводки в Семее: свыше 1500 кубометров талой воды откачали спасатели

Работы по откачке талых вод завершены
Паводки в Семее: свыше 1500 кубометров талой воды откачали спасатели
Фото: МЧС
Семей. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели откачали свыше 1500 кубометров талой воды с улиц города Семея, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Работы по откачке талых вод завершены. Силами МИО и ДЧС проводится мониторинг обстановки по улицам города", - проинформировали в ведомстве.


Отмечается, что всего в работах были задействованы более 60 человек личного состава и свыше 20 единиц техники.

Напомним, талые воды затопили улицы Семея. Жители Семея прокомментировали ежегодную проблему паводков.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.

Стоить отметить, что в прошлом году экс-премьер Алихан Смаилов требовал заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы к паводковому периоду этого года.
 
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Теги:ПаводкиСемейМЧС
10.03.2024, 20:02 47681

Четыре человека погибли в ДТП в Атырау

Одного пассажира госпитализировали, о его состоянии не сообщается
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на мосту Султана Бейбарыса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, сообщает управление полиции города.

10 марта около 01.40 на мосту С. Бейбарыса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки Lada Granta и Infinity. В результате ДТП водитель 1998 года рождения и 3 пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте", - цитирует региональное издание "Ак жайык" УП Атырау.


Сообщается, что еще один пассажир был доставлен на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.
 
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Теги:ДТППогибшиеАтырау
10.03.2024, 10:52 56331

В Костанае ликвидирован крупный пожар  

Есть пострадавшие
В Костанае ликвидирован крупный пожар
Фото: МЧС РК
Костанай. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае произошло возгорание двухэтажного здания станции технического обслуживания площадью 290 квадратных метров, спасатели потушили огонь, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В Костанае открытым пламенем горит станция технического обслуживания на площади 290 квадратных метров. Огнеборцы вынесли 6 газовых баллонов объемом 27 литров", - сообщили в пресс-службе МЧС.



В пресс-службе уточнили, что пострадавшие были госпитализированы до прибытия спасателей.

По информации ведомства, пожар локализовали в 21.11, ликвидировали в 22.54 9 марта. Причина пожара устанавливается.


 
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Теги:ПожарПострадавшиеКостанай
10.03.2024, 09:53 55081

В Абайской области затоплена дорога областного значения

В Абайской области затоплена дорога областного значения
Фото: МЧС РК
Семей. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Маканчинском районе Абайской области затопило автомобильную дорогу областного значения Маканчи - Жаланашколь, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В 11 км от села Маканчи, на автодороге областного значения Маканчи - Жаланашколь, из-за интенсивного снеготаяния произошел перелив талой воды через дорожное полотно. Движение автотранспорта приостановлено, объездные дороги имеются", - проинформировали в МЧС.


По информации ведомства, угрозы размыва дорожного полотна и угрозы подтопления населенным пунктам нет.

Ранее синоптики предупреждали жителей Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей о возможных паводках в результате резкого потепления и сильных дождей.

20 февраля в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
 

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