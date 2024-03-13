Трагедия на Майкаине: в поселке объявили режим ЧС техногенного характера

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Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу подтопило 19 дворовых территорий, а в Костанайской области талые воды несут угрозу 89 населенным пунктам, передает корреспондент агентства.





В Костанайской области в зоне риска подтопления оказались 89 населенных пунктов. Один из опасных участков находится в Карасуском районе, это село Карамырза. Его подтапливает последние 6 лет, сообщает 24.kz





В местной школе уже оборудовали эвакуационный пункт. Завезли кровати, матрасы, постельные принадлежности и предметы гигиены первой необходимости. В случае подтопления здесь разместят 150 человек. В зоне подтопления 36 домов. Все расположены на берегу реки. Весной она разливается так, что вода заходит во дворы и затапливает подвалы", - говорится в репортаже.









По прогнозам местных властей, вероятность подтопления поселка этой весной очень высока. Слишком много выпало снега. На противопаводковые мероприятия в районном бюджете заложили 20 млн тенге.





Тем временем, в области Жетісу в результате интенсивного снеготаяния с полей уже подтопило 19 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь, сообщили в МЧС РК.





На месте проводятся работы по устройству насыпной дамбы, возведено 300 метров дамбы. Откачивается талая вода с дворовых участков, работы продолжаются.





Между тем, по прогнозам синоптиков, из-за ожидаемых сильных осадков и повышения температурного фона в предгорных и горных районах Туркестанской области, Сарысуском, Таласском и Жуалинском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней на реках.





В северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай) ожидается интенсивное снеготаяние.





Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям", - рассказали в РГП "Казгидромет".





На горных реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей и области Жетісу, паводковый сток формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.





По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - добавили синоптики.



