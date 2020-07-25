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Три автомобиля столкнулись в Мангистауской области

24.07.2020, 21:24 8938
Актау. 24 июля. Kazakhstan Today - Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля, возле поселка Сайын Шапагатов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", столкнулись пикап и автомобили Hyundai Santa Fe и Toyota Alphard.
 
По информации департамента полиции области, пострадавших в аварии нет.
 
По факту ДТП составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
 
В ночь с 22 на 23 июля трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актау.
 
17 июля в дорожной аварии погибли члены сборной по боксу Атырауской области.
 

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