Три автомобиля столкнулись в Мангистауской области

Актау. 24 июля. Kazakhstan Today - Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля, возле поселка Сайын Шапагатов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", столкнулись пикап и автомобили Hyundai Santa Fe и Toyota Alphard.

По информации департамента полиции области, пострадавших в аварии нет.

По факту ДТП составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

В ночь с 22 на 23 июля трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актау.

17 июля в дорожной аварии погибли члены сборной по боксу Атырауской области.

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