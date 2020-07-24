Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актау

Актау. 23 июля. Kazakhstan Today - В ночь с 22 на 23 июля водитель автомобиля Opel Astra, направляясь со стороны баз отдыха в город, не справился с управлением, из-за чего произошло ДТП, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", в результате происшествия на месте погиб трехлетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе территории Товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром".

Данным фактом занимается управление дознания департамента полиции Мангистауской области. Назначена автотехническая экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде.

17 июня мальчик 2013 года рождения погиб в ДТП в Павлодарской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства