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В ДТП в Павлодарской области погиб семилетний мальчик

18.06.2020, 11:11 17443
Павлодар. 18 июня. Kazakhstan Today - Мальчик 2013 года рождения погиб в ДТП в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента полиции Павлодарской области, ДТП произошло в 17 июня, в 15.30, на втором километре трассы Теренколь - Железинка. Volkswagen Passat под управлением 32-летнего жителя области столкнулся с грузовой машиной DAF. В легковом автомобиле находились трое несовершеннолетних.
 
От полученных травм на месте скончался мальчик 2013 года, две девочки 2016 и 2020 годов рождения с травмами доставлены в больницу города Павлодара.
 

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