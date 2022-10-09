Два ребенка и взрослый погибли при столкновении автомобиля с прицепом КамАЗа в Павлодарской области

Фото: Polisia.kz

Павлодар. 8 октября - Три пассажира, в том числе два ребенка погибли, два водителя травмированы в результате столкновения автомобиля Нива с прицепом КамАЗа в Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 октября в 22.00 на 55-м километре автодороги Ленинский - Курчатов, возле села Сырлыкала Аксуского региона, 40-летний водитель автомашины Нива, не обеспечив безопасную скорость движения, совершил столкновение с прицепом автомашины КамАЗ-5320, который стоял на обочине с правой стороны проезжей части в попутном направлении, информирует Polisia.kz

В результате ДТП три пассажира автомашины Нива 1982, 2010 и 2016 годов рождения скончались на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы в больницу.





Ранее сообщалось о двух смертельных ДТП в этой же области.



