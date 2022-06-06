Трое детей утонули в Актюбинской области

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АКТОБЕ. 5 ИЮНЯ - В километре от села Акши Иргизского района трое детей утонули в реке Иргиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Диапазон", 4 июня в 19.00 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение.
По предварительной информации, дети 2017 и 2018 годов рождения остались без присмотра взрослых.
Не разрешайте ребенку гулять у воды, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией", - проинформировали в ДЧС.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль.