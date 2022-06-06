Трое детей утонули в Актюбинской области

Фото: Polisia.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 ИЮНЯ - 5 июня около 16.20 в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района водитель большегрузной машины Volvo не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительной версии, авария произошла из-за поломки колеса, сообщает Polisia.kz

30-летний астанчанин, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в Нур-Султан. Полицейским об этом сообщили другие водители, передвигавшиеся в колонне. На место ДТП выехали сотрудники батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, административной полиции и ЧС.

Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика благополучно подняли на проезжую часть. К 23.00 совместно с пожарными сопроводили Volvo в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе", - рассказал инспектор службы БПП ДП СКО Сактияр Ашмадьяров.