Трое подростков погибли в ДТП в Костанайской области

Фото: портал Алау

КОСТАНАЙ. 28 ИЮНЯ - В Костанайской области при столкновении двух автомобилей погибли трое подростков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На автодороге Костанай - Карабутак 26 июня 36-летняя женщина, управляя автомашиной RENFULT-SANDERA, при совершении обгона грузовой автомашины совершила столкновение со встречной автомашиной LEXUS, сообщает портал "Алау"

По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров RENFULT-SANDERA: двое в возрасте 14 лет и один 17-летний.

Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.





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