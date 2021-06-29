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Трое подростков погибли в ДТП в Костанайской области

28.06.2021 7588
Трое подростков погибли в ДТП в Костанайской области
Фото: портал Алау
КОСТАНАЙ. 28 ИЮНЯ - В Костанайской области при столкновении двух автомобилей погибли трое подростков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На автодороге Костанай - Карабутак 26 июня 36-летняя женщина, управляя автомашиной RENFULT-SANDERA, при совершении обгона грузовой автомашины совершила столкновение со встречной автомашиной LEXUS, сообщает портал "Алау".
 
По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров RENFULT-SANDERA: двое в возрасте 14 лет и один 17-летний.
 
Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.

Ранее в Павлодаре в результате ДТП погибли два человека и трое пострадали.
 

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