Трое подростков погибли в ДТП в Костанайской области

Фото: портал Алау
На автодороге Костанай - Карабутак 26 июня 36-летняя женщина, управляя автомашиной RENFULT-SANDERA, при совершении обгона грузовой автомашины совершила столкновение со встречной автомашиной LEXUS, сообщает портал "Алау".
По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров RENFULT-SANDERA: двое в возрасте 14 лет и один 17-летний.
Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.
Ранее в Павлодаре в результате ДТП погибли два человека и трое пострадали.
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