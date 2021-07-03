Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в ЗКО

УРАЛЬСК. 2 ИЮЛЯ - В Западно-Казахстанской области, на трассе Чапаево - Жангала - Сайхин, в результате ДТП погибли ребенок и трое взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 1 июля, в 21.00, на автодороге Чапаево - Жангала - Сайхин произошла авария: столкнулись "Лада-Гранта" и ВАЗ-2107. В результате ДТП скончались четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пишет "Мой город"

Другие подробности аварии выясняются.

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