26.06.2025, 15:46 20451
Улицы Караганды затопило из-за сильного дождя
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Караганда. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Улицы города Караганды затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент агентства.
В городе сильный дождь, коммунальные службы работают в усиленном режиме, на местах устраняют последствия непогоды. Есть локальные отключения электроэнергии. Прошу потерпеть - все под контролем, восстановление идет. По возможности оставайтесь дома", - написал аким города Мейрам Кожухов на своей странице в Сети.
По его словам, ливневки принимают воду в штатном режиме. Также для ускорения стока открыты люки и решетки - это помогает воде уходить быстрее.
В некоторых местах вода уже полностью ушла, на участках с устойчивыми скоплениями работают спецмашины", - добавил глава Караганды.
Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека.
По их словам, при незаконном демонтаже арыков и выкапывании траншей были также повреждены силовые кабели, из-за чего целый микрорайон Жетысу остался без электроснабжения.
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26.06.2025, 12:47 25281
Восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Газовоз взорвался на территории ТОО "Тайынша май" в селе Ильичевка Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой", - рассказали в пресс-службе.
Сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, поступило на пульт дежурной службы "101" ДЧС СКО 25 июня.
По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара", - рассказали подробности в МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области.
В 20.57 пожар на площади 50 кв. м был полностью ликвидирован.
В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники. По факту происшествия проводится досудебное расследование.
Напомним, 30 мая взрыв произошел на АЗС в Атырауской области. Погибли два человека, еще 12 пострадали.
26.06.2025, 11:46 27786
Подросток и мужчина утонули на озере Сайран в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний подросток и мужчина 1977 года рождения утонули на озере Сайран, сообщает служба спасения города Алматы.
Погибшие купались в том месте, где был установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". По данным очевидцев, сейчас это место обнесли забором.
Тело подростка обнаружили водолазы республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.
Также в 19.26 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения, который, по словам очевидцев, купался в состоянии алкогольного опьянения.
В службе спасения напомнили, что купание в этом месте строго запрещено.
Озеро Сайран в настоящее время не введено в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, население продолжает игнорировать запреты и купается в опасных, несанкционированных местах", - пояснили в службе спасения.
В прошлом году 40 алматинцев оштрафовали за купание в запрещенных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч тенге.
В ДЧС Алматы сообщили, что купание на озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных, санитарных мероприятий и официального ввода объекта в эксплуатацию.
В случае нарушения запрета к гражданам будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы, в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в ДЧС.
Между тем отдыхающих на Сайране начали штрафовать, сообщает КТК.
Городской водоем после реконструкции еще официально не открыли. И купаться там запрещено. Но отдыхающих уже много: ежедневно озеро посещают несколько тысяч человек. Полицейские ведут разъяснительные беседы, но штрафовать за купание не могут. Зато штрафы предусмотрены за загрязнение зоны отдыха. Уже наказали 20 посетителей. И проводить там рейды придется каждый день. Ведь озеро буквально погрязло в бытовых отходах. И это при том, что зону отдыха только обновили", - говорится в сюжете телеканала.
Несмотря на то что официального открытия озера еще не было, набережная уже завалена мусором.
В песке лежат доски с гвоздями, повсюду разбросаны бутылки и упаковки от еды. Отходы можно заметить даже в воде. Но, несмотря на это, отдыхающих здесь много даже в будние дни. В водоеме беззаботно плещутся и взрослые, и дети. Не обращая внимания на проплывающие мимо пластиковые стаканчики, пакеты и куски картона. Посетители говорят, в озере можно заметить не только мусор", - сообщает телеканал.
Также на территории парка пока не работает ни один туалет. Благоустроенную зону обещали открыть еще месяц назад, но реконструкция затянулась. Тем не менее ежедневно водоем посещает до 4 тысяч человек.
Еще закрытая территория, еще больших мусорных ящиков нет. Они еще не поставили, не успели. А народ уже зашел. И мусорят, и даже в мусорный бак нормально не могут выбрасывать. Кидают все. Там мусор. Это не люди, это свиньи", - говорит местный житель Кудайберген Сабыр.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды сделал выговор городским службам за неубранный мусор и потребовал навести порядок у озера.
Дано поручение установить дополнительно около 130 урн по всей территории Сайрана. Каждый день посты полиции на всей территории, начиная с утра до 2 часов ночи, проводят каждый день рейды. Сначала вели разъяснительные беседы, а теперь начали наказывать. Правда, только за грязь и мусор. Оштрафовали 20 человек. Им придется заплатить по 19 с половиной тысяч тенге", - рассказал пресс-секретарь управления развития общественного пространства Алматы Маханбет Кокимов.
Напомним, только в эту субботу в Алматы состоялась масштабная экоакция, в которой приняли участие более 11 тысяч алматинцев. В том числе около тысячи волонтеров почистили территорию озера Сайран.
25.06.2025, 12:57 57526
Казахстанцев вывозят из ОАЭ и Катара: до конца месяца запланированы 8 рейсов
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские авиакомпании продолжают вывозить из ОАЭ и Катара задержавшихся там из-за запретов на полеты казахстанцев, сообщает Министерство транспорта РК.
В частности, сегодня отечественные авиакомпании SCAT и Air Astana выполнят 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану.
Полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана)", - уточнили в министерстве.
Там напомнили, что Air Astana начала выполнение рейсов с сегодняшнего дня.
Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационные рейсы", - сообщили в ведомстве.
Авиакомпания SCAT тоже начала вывоз граждан из Катара.
Первый рейс Доха - Алматы с 213 пассажирами на борту вылетел сегодня в 07.35 по времени Катара. Также сегодня будет выполнен рейс Доха - Астана, вылет из Дохи запланирован в 14.30 по времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек", - проинформировали в министерстве.
Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:
- 27.06.25 Доха - Астана;
- 29.06.25 Доха - Алматы.
Напомним, 14 июня Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке.
В Минтуризма и спорта РК сообщили, что при обострении ситуации обеспечат вывоз казахстанцев на родину.
15 июня казахстанцы, застрявшие в Дубае из-за ограничений полетов на Ближнем Востоке, прилетели в Алматы.
Вчера несколько казахстанских авиакомпаний в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в Дубай и Доху.
24.06.2025, 17:52 83696
Два человека погибли под колесами поезда в Алматинской области
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Конаев. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на перегоне Аксенгер - Бурундай поезд сбил двух человек, внезапно вышедших на железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
На участке Отар - Алматы-1, на перегоне Аксенгер - Бурундай, машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода двух человек на железнодорожные пути. На подаваемые сигналы локомотива они не реагировали. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось", - рассказали в КТЖ.
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, в результате полученных телесных повреждений оба погибли.
По данному факту линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 УК РК. Проводится расследование", - отметили в полиции.
24.06.2025, 16:18 86331
Пожар в резервате "Акжайык" удалось потушить более чем через 10 дней
Фото: МЧС РК
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Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" полностью ликвидирован. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров. Два вертолета АО "Казавиаспас" сбросили в общей сложности около 400 тонн воды. Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы", - заявили в ведомстве.
Как отметили в МЧС, в общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники.
Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.
17 июня стало известно, что пожар локализован на площади 805 га. 20 июня аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что после ликвидации пожара в резервате "Акжайык" будет разработан комплексный план действий.
23.06.2025, 08:46 137156
Авиакомпания SCAT меняет расписание авиарейсов из-за столкновения самолетов с птицами
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания SCAT сообщила об изменениях в расписании рейсов из-за столкновения воздушных судов с птицами.
По сообщению авиакомпании, воздушные суда получили повреждения из-за попадания птиц в ряде городов. Такие случаи считаются форс-мажорными и не могут контролироваться перевозчиком.
Тем не менее, подчеркнули в пресс-службе, в компании приняли меры для стабилизации расписания рейсов. Оперативно были отправлены резервные самолеты, также ведется внеплановое техобслуживание.
В рейсах, следующих по направлениям Анталья - Астана и Актобе - Анталья, внесены следующие изменения:
- в Анталье на время ожидания прибытия резервного воздушного судна пассажирам продлено размещение в отелях. Вылет запланирован на 23 июня 2025 года;
- в Актобе пассажирам, ожидающим вылета, предоставлены горячее питание и напитки. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, расписание корректируется по мере необходимости.
Кроме того, в связи с перераспределением воздушных судов 23 июня возможны задержки на направлениях: Алматы - Шарм-эль-Шейх, Алматы - Анталья, Анталья - Алматы.
Также в компании предупредили об отмене рейса Астана - Доха, запланированного на 23 июня, из-за международной обстановки и временных ограничений на выполнение полетов в отдельных воздушных зонах.
Ранее об отмене ряда рейсов на Ближний Восток сообщила авиакомпания Air Astana.
23.06.2025, 08:32 136061
Не менее двадцати человек погибли при теракте в одной из церквей Дамаска
Подрыв совершил террорист-смертник
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Дамаск. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами теракта в церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в районе Дувейла в Дамаске стали по меньшей мере 20 человек.
Подрыв в церкви произошел 22 июня. По информации МВД Сирии, в здание зашел террорист-смертник и открыл огонь, а после взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой, сообщает РБК.
Правоохранительные органы считают, что нападавший связан с террористической организацией "Исламское государство". Теракт совершили в квартале Дувейла, где большинство жителей исповедуют христианство.
По информации телеканала Syria TV, жертвами теракта стали не менее двадцати человек.
22.06.2025, 14:37 161026
Два человека погибли: близ Астаны разбился легкомоторный самолет Дополнено
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 июня, по предварительным данным, около 11.30 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан близ Астаны произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Самолет принадлежит частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли.
В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации создается комиссия по расследованию указанного происшествия", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.
Дополнено 22.06.2025, 17.11
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по факту крушения частного сверхлегкого самолета TL-2000 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование. Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
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