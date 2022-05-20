Упавшая в Павлодаре с высоты 9-го этажа девочка скончалась

ПАВЛОДАР. 19 МАЯ - Упавшая с высоты 9-го этажа в Павлодаре полуторогодовалая девочка скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Врачи больше двух суток боролись за жизнь малышки. К сожалению, усилия медиков Павлодарской областной детской больницы не дали желаемого результата, сообщает Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, девочка скончалась. С момента поступления ребенок был в коме.
Напомним, несчастный случай произошел 15 мая. Малышка выпала с 9-го этажа на козырек магазина. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу и держали на искусственной вентиляции легких и инотропной поддержке.