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Упавшая в Павлодаре с высоты 9-го этажа девочка скончалась

19.05.2022, 09:17 17811
Упавшая в Павлодаре с высоты 9-го этажа девочка скончалась
ПАВЛОДАР. 19 МАЯ - Упавшая с высоты 9-го этажа в Павлодаре полуторогодовалая девочка скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Врачи больше двух суток боролись за жизнь малышки. К сожалению, усилия медиков Павлодарской областной детской больницы не дали желаемого результата, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, девочка скончалась. С момента поступления ребенок был в коме.
 
Напомним, несчастный случай произошел 15 мая. Малышка выпала с 9-го этажа на козырек магазина. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу и держали на искусственной вентиляции легких и инотропной поддержке.
 

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В Мангистауской области произошла утечка газа

20.05.2022, 10:34 896
АКТАУ. 20 МАЯ - В Мангистауской области произошла утечка газа после столкновения автомобиля с газопроводом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Повреждение надземного газопровода произошло в селе Атамекен, иноформирует lada.kz
 
Сообщается, что инцидент произошел 19 мая в 19.05. 
 

На автодороге во время движения водитель автомобиля Lada 2109 совершил столкновение и повредил надземный газопровод (диаметр 315 миллиметров). В результате повреждения произошла утечка газа. На данный момент отключения газа в жилых домах не будет. На ремонтно-восстановительные работы задействовано АО МПФ "КазТрансГазАймак" (2 человека и 2 единицы техники). Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 

На проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП

20.05.2022, 10:08 1671
Фото: Zakon.kz
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Один человек погиб, четверо пострадали в дорожной аварии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали очевидцы аварии, автомобиль Toyota Gracia двигался в западном направлении по проспекту Аль-Фараби. В районе торгового центра Essentai Moll водитель, не справившись с управлением, задел машину Chevrolet, после чего его выбросило с дороги и автомобиль врезался в столб рекламного щита.
 
Один из пассажиров Toyota скончался на месте от полученных травм, водитель и еще три пассажира госпитализированы.

 

В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар, спасено около 60 человек

20.05.2022, 09:35 3136
В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар, спасено около 60 человек
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар, спасено 57 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, 19 мая в 22.21 силы и средства ДЧС во главе с начальником ДЧС Русланом Касыбаевым выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в гостинице Hotel Plaza Almaty по адресу: Алмалинский район, улица Кожамкулова, 270/120.

 
По прибытии первого пожарного подразделения установлено горение сауны на цокольном этаже 6-этажной гостиницы, на всех этажах создалось плотное задымление и возникла угроза жизни людям, заблокированным в номерах. 
 

Постояльцы просили о помощи почти из всех окон гостиницы. Пожарными незамедлительно были начаты спасательные работы", - уточнили в департаменте. 

 
В спасательных работах было задействовано 12 звеньев газодымозащитной службы, три пожарные автолестницы, четыре трехколенных выдвижных лестниц. С целью снижения концентрации продуктов горения на путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120. 
 

Принятыми оперативными мерами удалось спасти 57 человек. Жертв не допущено. Пожар локализован в 23.25, ликвидирован в 23.44. В тушении пожара задействовано 42 человек личного состава, 14 единиц техники", - сообщили в ДЧС.

 

Неизвестные "заминировали" здание КТЖ в Нур-Султане

18.05.2022, 20:47 26436
Неизвестные "заминировали" здание КТЖ в Нур-Султане
Фото: railways.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В АО "НК" КТЖ" поступило анонимное сообщение о том, что здание заминировано, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом были проинформированы компетентные органы. Работники КТЖ были оперативно эвакуированы из здания, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

27 апреля заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма. Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.
 

В шымкентском СИЗО мужчина совершил суицид

18.05.2022, 20:17 27241
ШЫМКЕНТ. 18 МАЯ - В СИЗО следственно-арестованный совершил суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина 1962 года рождения нанес себе резаные раны, прикрывшись одеялом от камер видеонаблюдения, сообщает OTYRAR.
 
Сотрудники учреждения оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
 
В ДУИС пояснили, что инцидент произошел 20 апреля. Согласно материалам расследования, суицид был совершен ночью.
 

Прибывшими работниками БСМП была констатирована смерть от кровопотери. По данному факту в департаменте было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к ответственности", - сообщили в департаменте.

 
Напомним, 11 мая из СИЗО в Шымкенте сбежал подозреваемый. Его задержали спустя сутки на территории города. 
 

В ЗКО в сельской больнице телевизор упал на ребенка

18.05.2022, 18:20 30116
УРАЛЬСК. 18 МАЯ - Инцидент произошел в больнице села Переметное в Байтерекском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Девочка 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате телевизор вместе с тумбой упал на ребенка, сообщает портал "Мой город".
 

Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребенка на руки и побежал в приемный покой. Девочку осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние стало ухудшаться, детский реаниматолог областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним", - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

 
Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.
 
 

В Алматы на "Атакенте" произошел пожар

18.05.2022, 16:53 32881
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - В Алматы на "Атакенте" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском департаменте по ЧС, силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, Тимирязева, 42.
 

По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона № 9. Угрозы распространения нет", - проинформировали в ведомстве.

 
По данным ДЧС, на месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны.
 

По предварительной информации павильон пустой. Здание со слов администрации находится на реконструкции. Угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в департаменте. 

 
На месте работает 17 единиц техники и 50 человек личного состава.

Принятыми мерами, по пожару достигнута локализация в 17.11. В 17.23 пожар ликвидирован.

Как уточнили в ДЧС, в данном павильоне располагался бассейн "Дельфин".
 

 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

18.05.2022, 16:35 33506
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана магнитудой 4,9, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 18 мая в 13.47 (18 мая в 07.47 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 831 километре на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения 11,2. Магнитуда MPV 4,9. Глубина 100 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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