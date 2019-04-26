Уровень воды на гидрологических постах Сырдарья - Кокбулак и Есиль - Петропавловск приближается к критической отметке

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в связи с повышением уровня воды на гидрологических постах Сырдарья - Кокбулак и Есиль - Петропавловск, передает Kazakhstan Today.

На гидрологическом посту река Сырдарья - Кокбулак продолжается подъем уровня воды, уровень приближается к критической отметке. Фактический уровень на 08.00 745 сантиметров (94% от критической отметки). Критическая отметка 790 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с увеличением сбросов из Кайраккумского водохранилища (Таджикистан) ожидается дальнейшее повышение уровня воды, а также превышение критической отметки, выход воды на пойменные участки рек и риски подтопления.

В связи с установившимся уровнем воды первого подъема половодья и приходом второй волны ожидается дальнейшее повышение уровня воды на гидрологическом посту река Есиль - город Петропавловск и приближение его к критической отметке 1050 сантиметров. При уровне 1050 сантиметров наблюдается перелив воды через дорожное полотно автодороги у поворота на РГКП "Петропавловский рыбопитомник" и автодороги в села Мичурино и Прибрежное", - предупредили синоптики.

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