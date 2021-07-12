В 734 километрах от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 11 июля, в 7 часов 34 минуты 56 секунд по времени Алматы, было зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 734 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 9,8. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, 10 июля, в 8 часов 14 минут 44 секунды Алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого был расположен в 739 километрах на юго-запад от Алматы. Позже сообщалось о пяти погибших в результате землетрясения магнитудой 6 баллов на востоке Таджикистана.

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