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В Актау автоледи стало плохо за рулем, в результате произошло массовое ДТП

17.11.2021, 09:28 74332
В Актау автоледи стало плохо за рулем, в результате произошло массовое ДТП
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Актау девушке стало плохо за рулем, в результате произошло массовое ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авария случилась в 17 микрорайоне Актау, пишет Lada.kz.
 
По информации департамента полиции, 16 ноября 2021 года в 12.15 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в 17 микрорайоне. На место происшествия выехал экипаж батальона патрульной полиции "Сункар-5". Как выяснили полицейские, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero протаранила пять автомашин: Lexus, Toyota Camry, Opel Vectra и Hyundai Sonata.

 

За рулем автомобиля находилась девушка. Со ее слов, внезапно ей стало плохо за рулем, и она не смогла контролировать движение. В результате ДТП девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу и после осмотра врача отпущена домой", - сообщили в полиции.


 
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку.
 

На дороге случаются разные ситуации, в том числе водителю может стать резко плохо во время езды. Уважаемые водители, никогда не садитесь за руль, если плохо себя чувствуете, это подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких", - отметили в департаменте полиции.


 

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В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

17.11.2021, 20:52 72793
В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
Фото: Новости Харькова
АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz
 
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
 
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.
 

Землетрясение произошло в 396 километрах от Алматы

17.11.2021, 20:45 76033
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 ноября, в 17 часов 17 минут 15 секунд, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 396 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Жители Тараза сообщили в соцсетях, что почувствовали поземные толчки.
 

В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус

17.11.2021, 17:43 106192
В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 17 НОЯБРЯ - Житель Акмолинской области угнал автобус в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября, около 08.20, житель города Атырау сообщил оператору 102 о пропаже припаркованного автобуса. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам.
 
В результате с помощью сотрудников Центра оперативного управления УП города Атырау был задержан 30-летний житель Акмолинской области.
 
 В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
 
 

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