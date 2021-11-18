В Актау автоледи стало плохо за рулем, в результате произошло массовое ДТП

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АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Актау девушке стало плохо за рулем, в результате произошло массовое ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария случилась в 17 микрорайоне Актау, пишет Lada.kz

По информации департамента полиции, 16 ноября 2021 года в 12.15 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в 17 микрорайоне. На место происшествия выехал экипаж батальона патрульной полиции "Сункар-5". Как выяснили полицейские, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero протаранила пять автомашин: Lexus, Toyota Camry, Opel Vectra и Hyundai Sonata.





За рулем автомобиля находилась девушка. Со ее слов, внезапно ей стало плохо за рулем, и она не смогла контролировать движение. В результате ДТП девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу и после осмотра врача отпущена домой", - сообщили в полиции.





В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку.

На дороге случаются разные ситуации, в том числе водителю может стать резко плохо во время езды. Уважаемые водители, никогда не садитесь за руль, если плохо себя чувствуете, это подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких", - отметили в департаменте полиции.



