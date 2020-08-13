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В Актау водитель автомобиля SsangYong сбил 5-летнего мальчика во дворе дома

12.08.2020, 19:50 5104
В Актау водитель автомобиля SsangYong сбил 5-летнего мальчика во дворе дома
Актау. 12 августа. Kazakhstan Today -11 августа, в 17.15, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 12-м микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на ребенка 5 лет вне пешеходного перехода. 
 
Ребенка доставили в Мангистаускую областную больницу, где после осмотра и оказания первой помощи, он был отпущен домой. 
 
По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
 
В Северо-Казахстанской области в результате лобового столкновения с КамАЗом погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. 
 
В Павлодаре оштрафовали водителя, посадившего за руль 5-летнего ребенка.
 

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