В Актау водитель автомобиля SsangYong сбил 5-летнего мальчика во дворе дома

Актау. 12 августа. Kazakhstan Today -11 августа, в 17.15, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 12-м микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на ребенка 5 лет вне пешеходного перехода.

Ребенка доставили в Мангистаускую областную больницу, где после осмотра и оказания первой помощи, он был отпущен домой.

По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

В Северо-Казахстанской области в результате лобового столкновения с КамАЗом погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

В Павлодаре оштрафовали водителя, посадившего за руль 5-летнего ребенка.

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