В Актау водитель автомобиля SsangYong сбил 5-летнего мальчика во дворе дома

Как сообщает Polisia.kz, водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на ребенка 5 лет вне пешеходного перехода.
Ребенка доставили в Мангистаускую областную больницу, где после осмотра и оказания первой помощи, он был отпущен домой.
По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
В Северо-Казахстанской области в результате лобового столкновения с КамАЗом погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
В Павлодаре оштрафовали водителя, посадившего за руль 5-летнего ребенка.
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