В Актобе 9 работников ТОО пострадали в ДТП с участием автобуса

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Сегодня водитель автобуса марки ПАЗ, перевозящий 20 работников одного из ТОО, двигаясь со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Берсиева, не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил наезд на бетонный блок", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
По информации ведомства, в результате ДТП 9 человек обратились в БСМП, где после осмотра были отпущены домой.
Департамент полиции призывает к соблюдению Правил дорожного движения, а также обращает внимание на необходимость учитывать дорожно-метеорологические условия при управлении автотранспортом.
Ранее сообщалось, что маршрутный автобус загорелся на территории аэропорта Нур-Султана.
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