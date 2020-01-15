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В Актобе 9 работников ТОО пострадали в ДТП с участием автобуса

14.01.2020, 11:33 11422
В Актобе 9 работников ТОО пострадали в ДТП с участием автобуса
Фото: 24.kz
Актобе. 14 января. Kazakhstan Today - В Актобе 9 работников ТОО пострадали в ДТП с участием автобуса, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня водитель автобуса марки ПАЗ, перевозящий 20 работников одного из ТОО, двигаясь со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Берсиева, не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил наезд на бетонный блок", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. 

 
По информации ведомства, в результате ДТП 9 человек обратились в БСМП, где после осмотра были отпущены домой. 
 
Департамент полиции призывает к соблюдению Правил дорожного движения, а также обращает внимание на необходимость учитывать дорожно-метеорологические условия при управлении автотранспортом. 
 
 

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