В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 МАЯ - В Усть-Каменогорске с балкона третьего этажа выпал мальчик 2018 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 2 мая в 18.24 на улице Виноградова. В момент падения ребенка в квартире находился отец.
Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Центр матери и ребенка.
- большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних;
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками;
- по возможности открывайте окна сверху, а не снизу;
- ставьте на окна специальные фиксаторы.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области двое детей выпали
из окон. За жизнь одного из них борются медики.