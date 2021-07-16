В Актобе в ДТП погиб пенсионер

АКТОБЕ. 15 ИЮЛЯ - В Актобе водитель Hyundai насмерть сбил пенсионера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 июля, в 22.30, 46-летний водитель автомобиля Hyundai H1, двигаясь по объездной дороге ГМЗ, допустил наезд на 63-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части по ходу движения автомобиля, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

13 июля в Актюбинской области в ДТП погибли мужчина и его внук.

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