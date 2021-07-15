В Актюбинской области в ДТП погибли мужчина и его внук

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АКТОБЕ. 14 ИЮЛЯ - 13 июля 62-летний житель Темирского района, водитель автомашины ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Кенкияк Темирского района на 30-м километре автодороги областного значения Покровка - Жанажол допустил опрокидывание автомашины, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ДТП водитель авто и его 15-летний внук от полученных травм скончался на месте ДТП. 18-летний внук доставлен в больницу поселка Кенкияк, сообщает Polisia.kz

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