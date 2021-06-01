В алматинском аэропорту столкнулись два самолета

Фото из открытых исчтоников
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Инцидент произошел 29 мая. Во время буксировки столкнулись принадлежащие авиакомпании Air Astana самолеты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Самолет А320 задел шарклетом стабилизатор самолета Boeing 767. Оба борта принадлежат Air Astana. В настоящие время проводятся ремонтно-технические работы на обоих воздушных судах. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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