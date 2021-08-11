В Алматинской области произошла массовая гибель рыбы

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ТАЛДЫКОРГАН. 10 АВГУСТА - Жители поселка в Алматинской области жалуются на массовый мор рыбы в реке Талгар и на неприятный запах воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На видео очевидцев заснято, как на берегу реки лежит мертвая рыба. Авторы ролика считают, что в реку сливает нечистоты ферма, расположенная рядом.

Алматинская область, Енбекшиказахский район, посёлок Базаркельды. Вся рыба погибла за раз, вонь стоит ужасная. Когда это закончится, уже не первый год такое делают. Когда реально уже примут меры", - пишут сельчане в соцсетях.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

10 июля стало известно о массовой гибели рыбы в Атырауской области. Также в июле в двух озерах СКО погибла рыба.

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