В двух озерах СКО погибла рыба

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 ИЮЛЯ - В Северо-Казахстанской области выясняют причины массового замора рыбы на двух озерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первом случае гибель карася произошла на озере Улкен Как в Тимирязевском районе вблизи села Москворецкое.

Осуществлен выезд рабочей группы в составе сотрудников департамента экологии по СКО, Есильской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, Ветеринарной службы, НПЦ рыбного хозяйства к месту расположения озера. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды, а также тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов", - прокомментировали агентству Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента экологии региона.

Массовая гибель карася также произошла на озере Карабек в Кызылжарском районе вблизи села Бесколь.

По официальным данным, в ходе осмотра на северо-восточном берегу водоема первоначально была установлена гибель карася общим количеством 100 килограммов. В последующие дни продолжался сбор снулой рыбы, и на сегодня собрано и утилизировано 560 килограммов карася.

Специалисты осмотрели озеро, взяли пробы воды, а также тушки мертвой рыбы, чтобы провести лабораторные анализы.

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