В Алматинской области свекровь избила сноху до потери сознания

Талдыкорган. 13 октября. Kazakhstan Today - Правозащитники общественного фонда "Не молчи" рассказали о вопиющем случае - избиении свекровью своей снохи, передает Kazakhstan Today.

Жительница Алматинской области стала жертвой собственной свекрови. Мать мужа регулярно избивала 24-летнюю сноху. Последний раз из-за побоев девушка на несколько часов потеряла сознание. Это стало последней каплей - она обратилась за помощью к общественному фонду "Не молчи", сообщает телеканал " Астана ".

У нас очередное заявление поступило в фонд "Не молчи". Свекровь избила свою сноху. Сноха молодая, 1996 года рождения. Видимо, побои были достаточно сильные, потому что девушка пролежала 4 часа без сознания", - сказала руководитель фонда Дина Смаилова.

Правозащитники опасаются, что свекровь может избежать ответственности или отделаться штрафом. Ведь побои в Уголовном кодексе характеризуются, как легкий вред здоровью.

Хотя в Казахстане неоднократно поднимался вопрос об ужесточении наказания насильникам, данную норму не поддержали. Совсем недавно суд в Актобе вынес приговор мужчине, изрезавшему лицо жены. Его приговорили к четырем годам тюрьмы, говорится в сюжете.

По сути, если квалифицировать преступление, то это преступление, совершенное с особой жестокостью. А особую жестокость очень трудно доказать. Это отдельный квалифицирующий признак. Его доказать всегда очень сложно. И вот здесь опять мы потеряли возможность привлечь по более суровому наказанию", - сказала Дина Смаилова.

По данным МВД, число фактов бытового насилия растет с каждым годом. Более половины таких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Однако 60% дел заканчиваются примирением сторон. Жертвы домашнего насилия обычно прощают тиранов под давлением родственников.

Предлагается эту меру по фактам нарушения в семейно-бытовой сфере скорректировать. Рассмотреть возможность наделения уполномоченных органов правом выселения дебошира из жилища на небольшой срок. Например, до 10 суток", - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев.

По словам полицейских, предложение о выселении семейного дебошира внесено в проект закона по противодействию семейно-бытовому насилию. В этом документе обсуждаются и возможности ужесточения наказания для домашних тиранов. Сейчас все новшества обсуждают в мажилисе

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