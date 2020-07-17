Капшагай. 16 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержан водитель, насмерть сбивший пешехода, передает Kazakhstan Today.

6 июля 2020 года по данному факту в отношении водителя начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", в рамках которого водитель задержан и судом взят под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен наезд на пешехода. Сообщается, что ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июля.

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