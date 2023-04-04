03.04.2023, 19:05 21691
В Алматы мопедист сбил полицейского и попытался скрыться с места происшествия
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На Кульджинском тракте мопедист сбил сотрудника полиции и пытался скрыться с места происшествия, сообщает Polisia.kz.
Патрульный экипаж двигался по заданному маршруту. Водитель мопеда, превышая скорость, двигался на встречу по разделительной полосе. На законные требования остановиться водитель не реагировал.
Нарушитель по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Инспектор получил травму руки. Установлено, что у 39-летнего жителя Алматы нет права на управление ТС, он был лишен его решением суда в 2019 году за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии", - рассказал командир специализированного батальона УМПС ДП города Жаныбек Ускембаев.
Водитель мопеда привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за неподчинение требованиям сотрудника полиции и наезд на него.
Ранее сообщалось, что в Алматы с начала года произошло 199 ДТП с участием мопедов. 198 человек травмированы, еще один погиб.
В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли.
17 февраля на встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос использования электросамокатов и мопедов. Тогда аким отметил, что возможность штрафовать водителей у полиции появится тогда, когда электросамокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами.
новости по теме
04.04.2023, 09:43 551
Разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области
Более 30 жителей подтопленных домов заранее эвакуированы
Рассказать друзьям
Костанай. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур, подтоплены шесть домов, находящихся в низине в селе Железнодорожное, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По информации МЧС РК, более 30 жителей подтопленных домов заблаговременно эвакуированы и находятся у родственников, проведено оповещение и предварительный отгон скота.
В оперативных работах задействовано 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей МИО. Силами и средствами проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг.
Напомним, пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь.
03.04.2023, 11:44 35571
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В некоторых домах появились трещины
Рассказать друзьям
Москва. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. По данным "Камчатскэнерго", несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился один из турбогенераторов. Энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты, информирует РИА "Новости".
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров пояснил, что жители Камчатки почувствовали землетрясение, поскольку его эпицентр находился близко к поверхности. При этом позднее он назвал сейсмическое событие "заметным" для региона.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась.
Сообщается, что в некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины.
Имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях", - заявил врио начальника управления Юрий Карташев.
02.04.2023, 17:13 69976
На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,6 Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Казахстана. Алматинцы ощутили подземные толчки, сообщает сеть сейсмических станций СОМЭ Министерства по ЧС Республики Казахстан.
Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана", - сообщает служба сейсмических станций "СОМЭ".
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано 2 апреля в 16.56 по времени Астаны.
Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Глубина эпицентра 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2 балла в Алматы.
Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками ГУ «Казселезащита» производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений. Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.
Дополнено 02.04.2023, 18.00
По результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
02.04.2023, 10:02 83441
Сильный ветер согнул металлическую трубу на предприятии в Кызылординской области
Фото: Акимат Казалинского района Кызылординской области
Рассказать друзьям
Кызылорда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер и пыльная буря, обрушившиеся на Кызылординскую область, согнули металлическую трубу предприятия "Казалы Темиржолжылу", сообщается на официальной странице акимата Казалинского района в Facebook.
В акимате отметили, что информации о жертвах и пострадавших из-за обрушений вследствие неблагоприятных погодных условий нет.
На месте происшествия проводятся работы по устранению последствий бури и предупреждению чрезвычайных ситуаций в районе.
Как сообщалось ранее, в Кызылординской области сильный ветер снес крыши административных зданий и домов.
01.04.2023, 19:29 106996
В Кызылординской области сильный ветер снес крыши административных зданий и домов
В поврежденных зданиях ведутся необходимые работы
Рассказать друзьям
Кызылорда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер снес крыши с административных зданий и домов в Кызылординской области.
В Енбекшинском сельском округе Шиелийского района без кровли остались школа, медпункт и здание полицейского участка, сообщает "Хабар 24".
В Ииркольском и Байтерекском сельских округах пострадали крыши домов культуры.
Ответственные следят за ситуацией, в поврежденных зданиях проводят необходимые работы, в целях безопасности отключили электричество.
Стоит отметить, что синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе. По данным Казгидромета, 2 апреля в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, в центре области 23-28 метров в секунду. В Кызылорде 2 апреля также сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
01.04.2023, 17:28 113246
Пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в Алматинской области
Фото: кадр из видео Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области.
1 апреля около 08.00 водитель авто Audi 100, 43-летний житель Уйгурского района, на 196 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на встречную полосу, допустил лобовое столкновение с Audi С4 под управлением гражданина Б, 1964 года рождения", - сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами доставлены в центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по части 4 статьи 345 УК РК. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований.
Кроме того, по данным полиции, сегодня около 12.45 в результате ДТП в Павлодаре погиб один человек. Сообщается, что водитель автомашины Аudi на улице Малая объездная не уступил дорогу ТС и совершил столкновение с автомашиной Man с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте.
По факту проводится проверка. Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки.
01.04.2023, 12:52 123601
В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной
Погиб один человек
Фото: Instagram/koksu_akimdigi
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной, погиб один человек. Об этом сообщили в акимате района.
1 апреля текущего года в 08.52 в селе Казахстан Коксуского района произошел взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. При несчастном случае погиб один рабочий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящий момент угрозы нет. Причина взрыва устанавливается.
01.04.2023, 11:32 124871
Подросток покончил с собой в Алматинской области
Полиция проводит расследование
Рассказать друзьям
Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток покончил с собой в селе Турар Алматинской области. По данному факту проводится расследование.
Шестнадцатилетний школьник пришел домой с учебы. Пообедав, отправился спать, рассказывает его бабушка. Спустя 2 часа родственница зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв. Сейчас по факту суицида полицейские проводят досудебное расследование. Причины поступка выясняют полицейские, сообщает AstanaTV.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 105, часть 1, УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции региона.
Читаемое
04.04.2023, 08:24Алматы станет культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы 04.04.2023, 09:122371В Казахстане разработают Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства 04.04.2023, 09:431831Разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области 04.04.2023, 09:571686C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электроэнергии - Минэнерго 04.04.2023, 09:271611В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ 01.04.2023, 09:13160051Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 31.03.2023, 20:49159121Синоптики представили прогноз по паводкам 31.03.2023, 15:55157116В Алматинской области ожидаются заморозки 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь155846Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь 01.04.2023, 11:07154641Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 18.03.2023, 14:26238281В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26223216Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 16.03.2023, 19:02221971Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 19:03221766Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 14.03.2023, 16:53218566Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?