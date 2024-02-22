В Алматы несколько микрорайонов остались без газа из-за аварии с грузовиком
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы несколько микрорайонов города остались без газа из-за аварии с грузовиком, сообщает пресс-служба акимата Наурызбайского района мегаполиса.
В результате наезда частного большегрузного автотранспорта на территории поселка Абай Карасайского района Алматинской области на магистральный газопровод среднего давления без газоснабжения остались несколько микрорайонов Наурызбайского района", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия города и служба спасения.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на коммунальные проблемы. Летом прошлого года алматинцы сообщали о затоплении улиц и дворов города после проливных дождей. Очевидцы активно делились в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц.
Кроме того, минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение.
Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.