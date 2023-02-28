27.02.2023, 08:15 32721
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения на территории Кыргызстана Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 февраля 2023 года в 03.42 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 15 км.
Подземные толчки от землетрясение ощущались в Алматы по шкале МSК-64 силой около 2 баллов.
В 05.58 произошло еще одно землетрясение в 278 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 79.78° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости нет.
Дополнено. 27.02.2023, 08.40
Как сообщили в ДЧС Алматы, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.
По данным сейсмологов, в 08.14 зарегистрировано еще одно землетрясение в 276 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 79.76° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости нет.
Дополнено. 27.02.2023, 09.35
В 09.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение. Его эпицентр располагался в 689 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда землетрясения составила 4,2.
Ранее сообщалось, что в Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению.
В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев отметил, что в случае сильного землетрясения может быть разрушено до 30% домов в Алматы.
Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении.
новости по теме
28.02.2023, 18:53 1226
В СКО в пожаре погиб хозяин приюта для собак
Собаки, жившие в вольерах, не пострадали
Рассказать друзьям
Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области при пожаре погиб 46-летний хозяин частного приюта для собак, сообщает "Sputnik Казахстан".
27 февраля в селе Вишневка Кызылжарского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело хозяина 1976 года рождения, погибли и домашние животные. Причина пожара устанавливается.
Все знавшие мужчину люди отмечают, что Роман был очень светлым, добрым и хорошим человеком. Более 10 лет жизни он посвятил помощи бездомным животным, постройке приюта. Человек с большим сердцем не жалел своих сил и времени на уход за спасенными от верной гибели собаками", - рассказала хозяйка и руководитель приюта Ольга Лапшакова.
Собаки, жившие в вольерах, не пострадали. В фонде отметили, что все запасы приюта сгорели. Это один из самых больших приютов региона.
28.02.2023, 13:41 6336
Кто строит в горах - наши будущие клиенты - глава МЧС о сошедшем в Алматинской области оползне
Фото: ДЧС Алматинкой области
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прокомментировал сошедший в Алматинской области оползень, передает корреспондент агентства.
Отвечает, еще раз говорю, что не только МЧС за эти процессы. Должны, в том числе, смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство. Ну и сами жители. Видно явно, что там подрезанные склоны (...) Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты, потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасные участки, и в том числе ослабление грунта, приводят к тому, что произошло вчера. То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше", - сообщил министр.
По его словам, сейчас работают подразделения Казселезащиты.
Мы передадим эти материалы уже непосредственно в правоохранительные органы для того, чтобы расследовали, кто отводил данные земельные участки и на каком основании давали разрешение на строительство", - добавил Юрий Ильин.
Напомним, в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района сошел оползень.
В связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля 2023 года произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что сошедший грунт повредил оконные проемы одного из домов. Еще в одном доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
28.02.2023, 09:28 10101
Оползень сошел в Алматинской области
Фото: ДЧС Алматинской области
Рассказать друзьям
Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Видео сошедшего оползня в поселке Бесагаш Алматинской области распространяется в соцсетях, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в областном ДЧС, информация о самопроизвольном сходе грунта в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области поступила 27 февраля 2023 года в 09.50.
В коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района предварительно в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля 2023 года произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что сошедший грунт повредил оконные проемы одного из домов. Еще в одном доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС, ГУ "Казселезащита", местных исполнительных органов. Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба.
Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 360 кубометров. Четверо жильцов одного из домов находятся у соседей, пятеро жильцов другого находятся в Алматы", - уточнили в департаменте по ЧС.
По данным паблика kris_p_talgar в Instagram, первые случаи обвала грунта в коттеджном городке Бурабай начались в 2017 году и продолжаются по сей день.
Дополнено. 28.02.2023, 13.30
В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прокомментировал сошедший в Алматинской области оползень.
Отвечает, еще раз говорю, что не только МЧС за эти процессы. Должны, в том числе, смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство. Ну и сами жители. Видно явно, что там подрезанные склоны (...) Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты, потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасные участки, и в том числе ослабление грунта, приводят к тому, что произошло вчера. То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше", - сообщил министр.
По его словам, сейчас работают подразделения Казселезащиты.
Мы передадим эти материалы уже непосредственно в правоохранительные органы для того, чтобы расследовали, кто отводил данные земельные участки и на каком основании давали разрешение на строительство", - добавил Юрий Ильин.
Как сообщалось ранее, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Стоит отметить, что для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города. Наиболее оползнеопасные: гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель, поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье, частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан-2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
27.02.2023, 13:55 23766
Грузовой поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области
Рассказать друзьям
Кокшетау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовой поезд сбил около 30 лошадей в Акмолинской области на перегоне Кокшетау - Жамантуз.
25 февраля машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади. Стоянка поезда составила 50 минут", - сообщает Polisia.kz.
Табунщик - 28-летний житель села Игилик допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно.
Остальные владельцы лошадей, находившихся в данном табуне, пояснили, что жители села пасут лошадей по очереди.
За гибель животных мужчину оштрафовали на 5 МРП (17 250 тенге).
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят ДТП из-за домашних животных, владельцы которых не следят за их выпасом. Коровы, лошади и овцы выходят на скоростные трассы или пасутся возле железнодорожных путей и часто попадают под колеса автомобилей или поезда. При этом в авариях с участием животных часто гибнут люди. Однако хозяева животных отделываются всего лишь незначительным штрафом.
Так, в сентябре прошлого года в Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец. Такое же ДТП произошло в Акмолинской области, где поезд сбил отару овец. Погибло более 20 животных.
В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека. Также в СКО отбившиеся от табуна лошади стали причиной аварии.
А в Акмолинской области из-за оставленных без присмотра лошадей перевернулся автомобиль.
В этом году Министерство юстиции Казахстана намерено ужесточить штрафы за превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения. В их число войдет выпас животных в неположенных местах, в частности возле дорог и ж/д путей. Штраф за нарушение составит 40 МРП (138 000 тенге).
27.02.2023, 10:17 27751
В Экибастузе на одном из предприятий погиб работник
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка
Фото: POLICE_of_KZ
Рассказать друзьям
Экибастуз. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель К-700 погиб при опрокидывании трактора в угольном разрезе на одном из ТОО Экибастуза.
26 февраля 59-летний работник одного из ТОО в Экибастузе, управляя колесным трактором К-700, при спуске внутри территории разреза совершил опрокидывание. В результате полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия", - сообщает Polisia.kz.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.
По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".
Напомним, на Тенгизе при взрыве цистерны погиб рабочий.
26.02.2023, 15:33 56176
Из-за задержки рейса пассажиры устроили скандал в аэропорту Астаны
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ распространились видео с разъяренными пассажирами - граждане недовольны задержкой рейса авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today.
Пассажиры рассказали, что утренний рейс из Астаны в Шымкент задержали на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий, а потом вылет вовсе отменили.
Рейс КС-7307 Астана - Шымкент 25 февраля 2023 года был запланирован на 05.40 на воздушном судне "Эйрбас-А320". В связи со сложными погодными условиями (сильный попутный ветер в аэропорту Шымкента) вылет рейса был задержан и в дальнейшем отменен. По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам", - пояснили в Комитете гражданской авиации.
По данным комитета, во время ожидания вылета пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.
Отмечается, что КГА и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по факту задержки рейса и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры.
На одном из видео - женщина в порыве агрессии кидает предметы в сотрудников аэропорта.
Около 20 пассажиров стали предъявлять претензии представителям а/к и активно выражать свое неудовольствие, а именно: находясь на стойке регистрации на втором этаже Т-2, кидались личными вещами, сумками и пластиковой бутылкой из-под питьевой воды, а также были повалены информационные столбики и оградительные ленты", - информировали в департаменте полиции на транспорте.
В ходе проведения разбирательств была установлена 27-летняя жительница столицы, которая должна была улететь этим рейсом. В отношении гражданки были составлены административные протоколы по статье 434, часть 1, КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 73-2 КоАП РК (Побои).
26.02.2023, 14:48 61261
В Петропавловске застрелили мужчину
От огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице
Рассказать друзьям
Петропавловск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Петропавловска 28-летний мужчина получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался.
26 февраля на оперативный канал "102" управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений областного центра мужчина получил огнестрельное ранение", - сообщает телеграм-канал Polisia.kz.
Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован. В больнице от полученного ранения мужчина скончался.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство).
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 34-летний житель Кызылжарского района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Петропавловска.
Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия.
26.02.2023, 09:51 66771
В Турции задержали мэра одного из почти полностью разрушенных городов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Анкара. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу силовики задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в турецкой провинции Газиантеп, в которой после землетрясений почти не осталось целых зданий.
По данным газеты Sozcu, в четверг в Мерсине был задержан Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения, в то же время он является членом совета города и сотрудником строительной комиссии. В ходе допроса выяснилось, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату мэра Нурдагы. В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан, сообщает РИА Новости.
В целом в Газиантепе в связи с расследованием недобросовестного строительства домов, которые рухнули после землетрясений, задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.
Ранее власти заявили, что сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен и построен заново. По данным турецких СМИ, население города составляло не менее 40 тысяч человек.
По данным РБК, в Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений.
Министр юстиции страны Бекир Боздаг сообщил, что 184 подозреваемых заключили под стражу до решения суда. Среди них оказались строительные подрядчики, владельцы или менеджеры зданий.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 44 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.
Читаемое
28.02.2023, 18:51ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 28.02.2023, 09:0338371Между Казахстаном и Оманом запустят прямой авиарейс 28.02.2023, 11:1734836Назначен заместитель акима Актюбинской области 28.02.2023, 13:1231461В Казахстане перенесут выходной на День столицы 28.02.2023, 14:2024321Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие - Токаев 23.02.2023, 18:21Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области149901Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области 24.02.2023, 17:08148411В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях 24.02.2023, 13:25141571В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП 23.02.2023, 18:08141411В приложении "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей 24.02.2023, 08:48137476В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах 03.02.2023, 10:12250166В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28241316Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07222456В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46219571В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 17.02.2023, 17:17213161Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?