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В Алматы задержали водителя самоката, сбившего 4-летнего ребенка

04.05.2021 11449
АЛМАТЫ. 4 МАЯ - Накануне в Алматы молодой человек на самокате сбил 4-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали и задержали мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водителем самоката оказался 24-летний житель Илийского района Алматинской области. 
 

Мужчина сразу же признал свою вину, уточнив, что из-за боязни понести ответственность, он, сбив ребенка, скрылся с места происшествия. Он добавил, что рядом с ним была его девушка 2000 года рождения. На данном этапе разбирательства в отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков. 


 

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