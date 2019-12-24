Атырау. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау десятилетний мальчик отравился энергетическим конфетами, передает Kazakhstan Today.

Ребенок поступил в приемный покой областной детской больницы 19 декабря, примерно в 19.30, в тяжелом состоянии, без сознания. Родители, находившиеся в шоковом состоянии, не могли ответить на вопросы врачей о причинах состояния мальчика, сообщили в областном управлении здравоохранения.

В экстренном порядке мальчика определили в реанимационное отделение. Врачи, определив симптомы, диагностировали отравление кофеинсодержащим средством, после чего в палате интенсивной терапии промыли желудок", - уточнили в ведомстве.

В течение часа ребенок пришел в себя, а на следующий день его перевели в отделение педиатрии.

По словам мальчика, после школы он купил в магазине 7-8 штук энергетических конфет и разом съел их. Через короткое время почувствовал себя плохо, дальше ничего не помнил. На данный момент состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Он отпущен домой", - заключили в пресс-службе.

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