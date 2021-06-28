В Балхаше водитель сбил трехлетнего ребенка и скрылся с места ДТП

БАЛХАШ. 25 ИЮНЯ - 23 июня в отдел полиции Балхаша поступило сообщение: на улице Желтоксан, в районе одного из магазинов, произошло ДТП. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Неизвестный водитель, находясь за рулем автомобиля Мазда-323, совершил наезд на трехлетнего мальчика и скрылся. Ребенка, получившего различные травмы, доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. К счастью, обошлось без госпитализации, сообщает Polisia.kz

Наряд роты патрульной полиции по "горячим следам" установил водителя-нарушителя, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Ведется расследование.

По информации МВД, с начала года в ДТП скончались 43 ребенка, госпитализированы - 1107.

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