В детском саду Темиртау железный забор упал на ребенка

ТЕМИРТАУ. 3 ИЮЛЯ - В детском саду Темиртау железным забором придавило ребенка. По словам матери, мальчик находится между жизнью и смертью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Instagram появилось видео, на котором мать пострадавшего ребенка рассказывает подробности инцидента.

По ее словам, металлический забор детского сада "Таншолпан", расположенного в 8-м микрорайоне Темиртау, упал на ее ребенка из-за ветра, когда малыш проходил мимо. Конструкция не была закреплена.

Ребенок сейчас находится между жизнью и смертью. У ребенка перелом черепа в височной части, в затылочной. У ребенка тяжелая травма головного мозга, частичная амнезия", - рассказала женщина.

В управлении полиции Темиртау прокомментировали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет процессуальное решение", - сказано в сообщении.





Напомним, в апреле мальчик с тяжелыми травмами попал в реанимацию после падения на него железных футбольных ворот на одной из детских площадок в Алматы.

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