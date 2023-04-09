08.04.2023, 14:05 46186
В домах жителей Балхаша постепенно возобновляется водоснабжение
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Балхаш. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Балхаша Кайрат Камзин сообщил, что дома горожан постепенно подключают к водоснабжению.
Наши земляки уже присылают видео из своих домов, у которых появилась холодная вода. Хочу сообщить еще раз, во избежание каких-либо порывов на сетях, подача производится постепенно. У кого воды нет, не переживайте, скоро будет", - написал Кайрат Камзин в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, жители Балхаша остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка. В связи с аварией аким города Кайрат Камзин обратился к жителям и попросил набраться терпения.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.
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09.04.2023, 17:14 5761
В Акмолинской области пропавшего четырехлетнего мальчика нашли мертвым
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Кокшетау. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области обнаружили тело пропавшего четырехлетнего мальчика в канализационном колодце, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
Как проинформировали в полиции, 8 апреля около 22.00 поступило сообщение жителя села Караоткель об оказании содействия в поисках четырехлетнего сына. По словам родителей, около 17.30 мальчик вышел во двор погулять и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в результате которых тело ребенка было найдено в канализационном колодце, расположенном возле дома", - сообщили в департаменте.
В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные мероприятия по установлению обстоятельств трагического происшествия. По итогам расследования, будет принято процессуальное решение.
Ранее в Актобе было найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика.
09.04.2023, 14:39 6876
До пяти человек возросло количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До пяти человек возросло количество жертв от наезда автобуса без управления в Шымкенте, сообщили в управлении здравоохранения города.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом, количество жертв возросло до 5, информирует Otyrar.kz.
Еще 18-летняя девушка находится в городской клинической больнице. Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.
Напомним, в Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении.
Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.
09.04.2023, 09:41 19291
В Шымкенте автобус без водителя выехал на встречку: погибли четверо человек
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре, информирует Polisia.kz
По данным полиции, инцидент произошел 8 апреля примерно в 18.30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро".
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице.
По приезде на место следственно-оперативная группа ДП города Шымкента установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов", - сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.
Ранее в результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек.
Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.
Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
08.04.2023, 09:31 50196
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая
Энергетический класс землетрясений 10.9. и 12.0.
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 435 км и 437 км от Алматы на территории Китая.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 апреля в 21 час 44 мин. 04 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 435 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.8. Глубина 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Также 7 апреля в 18 час. 17 мин. 05 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 437 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.6. Глубина 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
07.04.2023, 16:53 78191
Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе
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Балхаш. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Балхаша Кайрат Камзин рассказал, почему до сих пор нет воды в городе.
Как вы знаете, вчера с 20.00 вечера было начато заполнение городских резервуаров чистой воды. С целью исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе подача воды с главной насосной станции Токырау до городских РЧВ производилась с постепенным ее увеличением. Во время очередного увеличения объема подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 миллиметров. На главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры", - написал он на своей странице в Сети.
При этом, отметил он, продолжается постепенное заполнение городских резервуаров чистой водой.
Ведем работы по опорожнению системы главной насосной станции Токырау для замены заклинившей задвижки. В настоящее время по городу организована работа 4 водовозов. Один в микрорайоне Конырат, один в стации Балхаш и два по городу. Работы будут завершены в течение дня", - заверил Кайрат Камзин.
Напомним, жители Балхаша остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка. Вчера в связи с аварией аким города Кайрат Камзин обратился к жителям и попросил набраться терпения.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.
07.04.2023, 15:08 81036
Пожар в Атырауской области потушили спустя 5 дней
Фото: instagram/atyrau_tjd
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Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание камыша в Атырауской области, длившееся 5 дней, полностью ликвидировано, сообщает областной департамент по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, пожар на побережье Каспийского моря потушен 6 апреля в 21.30.
Общая площадь пожара составила 1200 га. Флора и фауна не пострадали от сжигания камыша, так как период гнездования птиц еще не начался", - сообщили в ДЧС.
Напомним, 2 апреля 2023 года в 09.12 на побережье Каспийского моря в 30 километрах от поселка Дамбы города Атырау произошло возгорание камыша. Из-за накрывшего город смога школьников и студентов перевели на удаленку.
После выявления источников возгорания на место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной части Атырауской области.
Пожарные боролись с огнем 5 дней. Следует отметить, что меняющееся направление ветра, сырость и заболоченность местности, а также густые тростниковые склоны создавали трудности в тушении огня. Из-за отсутствия подъездных путей к пожарным машинам тушение пожара производилось в пешем порядке с применением огнетушителей", - отметили в ДЧС.
В ликвидации ЧС были задействованы 42 сотрудника и 7 единиц техники ТЖД и 30 человек и 9 единиц техники, 2 катера, 4 мотопомпы из природного государственного заказника "Ак Жайык".
Также был мобилизован вертолет МИ-8 с водоотливным устройством СТК-5 АО "Казавиакуткару". За время тушения вертолет 86 раз сбрасывал воду на горящий камыш. В общей сложности ушло 260 тонн воды.
В ДЧС призвали жителей области соблюдать простые правила пожарной безопасности при выезде на природу и на охоту: не разжигать костры, не оставлять их без присмотра и непотушенными.
Ранее крупный пожар на побережье Каспия разгорелся в конце января. Тогда было выявлено четыре очага возгорания: 3 из них в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.
07.04.2023, 11:55 86756
Летевший в Шымкент самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы
По прилете в Алматы 15 деструктивных пассажиров отказались покидать самолет
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс KC7578 Актау - Шымкент совершил вынужденную посадку в Алматы по причине ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Шымкента, сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.
Как рассказали в авиакомпании, во время высадки в Алматы 15 деструктивных пассажиров отказались покидать самолет, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать линейное отделение внутренних дел.
Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании. Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предоставили пассажирам рейса KC7578 Актау - Шымкент горячее питание и прохладительные напитки", - добавили в пресс-службе.
Напомним, аэропорт Атырау оштрафовали за ненадлежащие условия для пассажиров.
07.04.2023, 09:55 84366
Браконьеры пытались затопить лодку с инспектором и егерем на реке Или
Им грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Минэкологии
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Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Или браконьеры оказали сопротивление государственному инспектору и егерю при задержании и пытались затопить их лодку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Сообщается, что 4 апреля 2023 года государственным инспектором Нижне-Илийской рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства при проведении совместно с егерем ТОО "Майтан" рейдовых мероприятий на реке Или выявлен факт незаконного лова рыбы с применением запрещенных орудий (электротока).
По данным ведомства, браконьерство осуществляли 6 нарушителей на трех моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы и скрылись с места происшествия.
В данном случае усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 380-1 Уголовного кодекса РК, то есть посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей. Согласно данной статье умышленные действия в отношении государственного инспектора по охране животного мира и егеря при выполнении ими служебных обязанностей наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - отметили в Минэкологии.
Отмечается, что в отдел полиции Балхашского района Алматинской области 6 апреля 2023 года было подано заявление для принятия процессуального решения по фактам оказания сопротивления при задержании, нападения на должностных лиц при исполнении служебных обязанностей и незаконного рыболовства.
Данный вопрос взят на контроль Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК.
Напомним, в 2019 году произошло резонансное нападение браконьеров на инспекторов "Охотзоопрома" в Карагандинской области. Один из них - Ерлан Нургалиев получил тяжелые ранения и скончался.
После этого случая в 2020 году было ужесточено наказание за посягательство на жизнь егерей и инспекторов "Охотзоопрома". За нападение на егерей браконьерам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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