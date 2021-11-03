В Экибастузе несколько авто слетели в кювет с водой

Фото: скрин с видео
ЭКИБАСТУЗ. 2 НОЯБРЯ - На видео в паблике @ekibasvteme в Instagram заснято, как эвакуатор достает из затопленного водой кювета легковое авто. И еще одно, погруженное в воду, ждет помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы областного департамента полиции, водители не справились с управлением в условиях гололёда и вылетели в кювет, сообщает Pavlodarnews.kz.
Пострадавших в результате ДТП нет, третьим лицам материальный ущерб не причинен", - добавили в ведомстве.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Казахстане ожидаются гололед и метели.